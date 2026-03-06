Espana agencias

Maíllo (IU): "Si fuera por Mañueco y el PP, España estaría ahora en guerra"

Antonio Maíllo arremete contra la actitud del PP y de Alfonso Fernández Mañueco ante el conflicto internacional y asegura que, si dependiera de ellos, se habrían cedido bases militares para participar en bombardeos que causarían sufrimiento y muerte

Durante un acto de la coalición En Común celebrado en el Palacio del Conde Luna de León, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, manifestó que la postura internacional del Partido Popular y de Alfonso Fernández Mañueco implicaría una mayor intervención de España en conflictos armados si dependiera de sus decisiones. Según informó Europa Press, Maíllo afirmó que, bajo el liderazgo del PP, España habría puesto a disposición las bases militares de Morón y Rota para el despegue de aviones utilizados en bombardeos que ocasionarían sufrimiento, tragedias y fallecimientos en un contexto de guerra que, en sus palabras, calificó de “ilegal” y contrario al derecho internacional.

El dirigente de IU dirigió sus críticas tanto al candidato popular a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como al conjunto de su partido. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Maíllo relacionó explícitamente la posición del PP respecto a la guerra en Irán con una hipotética participación activa de España en acciones bélicas junto a aliados internacionales. Señaló que, a su juicio, “si fuera por Mañueco y el PP, España estaría ahora en guerra”.

En su intervención, Maíllo también cuestionó el alineamiento internacional del Partido Popular. Según destacó Europa Press, calificó de “estremecedora” la alianza actual que, bajo el liderazgo estadounidense, estaría representada por un presidente condenado por la justicia y respaldada por Netanyahu como primer ministro de Israel, al que se refirió como responsable de crímenes contra la humanidad. Maíllo advirtió sobre las graves consecuencias de prolongar este tipo de alianzas, al considerar que podrían tener implicaciones negativas y conducir a la sociedad “al abismo” si no se modifican.

El coordinador federal de IU recalcó que el proyecto de su organización apuesta por la defensa de la paz, argumentando que la ausencia de un contexto pacífico compromete servicios esenciales como la sanidad, la seguridad ciudadana, la educación de la infancia y la garantía de una vida digna en la vejez. Europa Press reportó que Maíllo situó la lucha por la paz como un eje básico en el discurso político y atribuyó a partidos como PP y Vox un posicionamiento favorable a la intervención militar y una actitud de sumisión hacia Trump, expresidente de Estados Unidos.

Maíllo expresó que la comunidad de Castilla y León no necesita, en su opinión, un gobierno subyugado a los intereses estadounidenses y a la línea política de Trump. Defendió que estas decisiones no reflejan el sentir mayoritario de la sociedad de la región. Los comentarios del coordinador de Izquierda Unida formaron parte de un acto organizado por la coalición En Común (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo), cuya actividad se llevó a cabo en León y contó con la asistencia de destacados representantes como Laura Fernández, concejala en San Andrés del Rabanedo y candidata por León; Diego Fernández, de Bomberos Forestales de CCOO Castilla y León; Marina Sastre, candidata por Movimiento Sumar; Sergio Carro, cabeza de lista por León de IU; Viviane Ogou, diputada en el Congreso por Comuns-Sumar; y Juan Gascón, candidato de En Común a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Los mensajes del coordinador federal de IU reflejaron una estrategia de confrontación con el Partido Popular en el ámbito de la política internacional y de seguridad, planteando como prioridad la preservación de la paz como condición indispensable para el funcionamiento y desarrollo de los servicios públicos. Europa Press detalló que estas declaraciones buscaron incidir en el debate público durante el acto de campaña, enmarcando la política exterior y de defensa como ejes diferenciadores frente al modelo que, según Maíllo, representan Mañueco, el Partido Popular y Vox.

Temas Relacionados

Izquierda UnidaGuerraAntonio MaílloPartido PopularCastilla y LeónIsraelAlfonso Fernández MañuecoEstados UnidosPazEn ComúnEUROPAPRESS

