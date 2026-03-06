Espana agencias

Generalitat Valenciana remite a la jueza un informe que aprecia incumplimientos en 6 adjudicaciones de VPP de Alicante

El expediente presentado ante el juzgado señala seis casos donde beneficiarios no cumplían requisitos de renta ni patrimonio, incluye figuras del Ayuntamiento y ha impulsado una investigación parlamentaria con colaboración de autoridades y apertura de comisión en Les Corts

Guardar

El expediente enviado al juzgado relaciona como beneficiarios de las promociones de viviendas de protección pública de Les Naus, en Playa de San Juan de Alicante, a personas vinculadas al Ayuntamiento, además de otros adjudicatarios que, según la investigación, sobrepasaban los límites de renta o patrimonio exigidos por la normativa. Según ha publicado el medio 'Información' y ha confirmado Europa Press, la Consejería de Vivienda de la Generalitat Valenciana entregó un informe al juzgado encargado de analizar las posibles irregularidades, en el cual se detectaron seis adjudicaciones que no cumplían con los criterios para acceder a estos inmuebles públicos.

De acuerdo con Europa Press, la revisión administrativa indica que, aparte de los seis casos en los que los ingresos o las propiedades de los adjudicatarios superaban los máximos permitidos, existen tres expedientes adicionales en los que los solicitantes no presentaron la documentación que les requirió la administración autonómica. En este grupo figura el caso de la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante, cuyo esposo, empleado técnico de la Conselleria, fue suspendido de empleo y sueldo por su intervención en la validación del visado relativo al residencial de vivienda protegida. También integra esta lista la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, cuya documentación no llegó a completarse en plazo.

Según reportó Europa Press, ambas funcionarias comunicaron a la administración su intención de renunciar a las viviendas adjudicadas, después de que se detectara la falta de documentación y se pusiera bajo escrutinio el cumplimiento de los requisitos económicos exigidos.

La Consejería de Vivienda explica en el informe, según detalla el medio 'Información', que la mayoría de los incumplimientos detectados corresponden a ingresos familiares o patrimonio inmobiliario superiores al umbral fijado para acceder a las viviendas de promoción pública. Este análisis abarca un total de 140 inmuebles, de los cuales se han revisado de manera pormenorizada todas las adjudicaciones para comprobar la idoneidad de los beneficiarios.

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, responsable de esta causa, remitió la documentación aportada por la Consejería de Vivienda y la cooperativa promotora de las viviendas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, según informó Europa Press. La magistrada también acordó trasladar las actuaciones al Ministerio Fiscal y entregar a la UDEF la documentación que el Ayuntamiento proporcionó como respuesta al requerimiento judicial.

En paralelo a estas diligencias judiciales, el jueves se constituyó en Les Corts la comisión parlamentaria destinada a esclarecer las condiciones en las que se otorgaron las viviendas de protección pública de Les Naus, según lo indicado por Europa Press. Esta comisión tendrá a Ana Vega (Vox) como presidenta, Joserra González de Zárate (Partido Popular) como vicepresidente, y Mª José Salvador (PSPV) como secretaria.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, manifestó que pone a disposición de la comisión de Les Corts toda la información y colaboración necesarias, mostrando disposición a prestar declaración y aportar “absolutamente todas las explicaciones que cualquier grupo” parlamentario solicite, según publicó Europa Press. Barcala remarcó su interés en que se clarifiquen los hechos objeto de la investigación parlamentaria y judicial.

La investigación en marcha pretende determinar tanto el alcance de las irregularidades detectadas como la posible existencia de responsabilidades legales entre los funcionarios y beneficiarios implicados. La administración autonómica, la Policía Nacional, el Ministerio Fiscal y Les Corts colaboran de manera coordinada en la revisión de los expedientes y la depuración de los procedimientos internos que dieron lugar a la adjudicación de los inmuebles.

El caso mantiene la atención pública y política en la Comunidad Valenciana, especialmente por la implicación de personal de administraciones municipales y autonómicas en la tramitación y obtención de viviendas de protección pública. La comisión de investigación de Les Corts buscará esclarecer las circunstancias que rodearon la falta de cumplimiento de los criterios legales en la adjudicación de estas viviendas, en un proceso que cuenta con la colaboración de autoridades judiciales y policiales, y la supervisión parlamentaria, según consignó Europa Press.

Temas Relacionados

Viviendas de protección públicaGeneralitat ValencianaAlicanteAdjudicaciónConsejería de ViviendaLes NausAyuntamiento de AlicanteUDEFPlaya de San JuanLes CortsEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Supremo ratifica la condena por homicidio imprudente a un joven por un accidente en 2017 en A Coruña con un fallecido

El máximo órgano judicial desestimó la apelación presentada por varios de los ocupantes del vehículo y confirmó la sanción impuesta al conductor tras el accidente que dejó un muerto y varios heridos en A Coruña en 2017

Infobae

El abogado del empresario que pagó 100.000 euros a 'Alvise' renuncia a su defensa por una "quiebra" de confianza

La representación legal de Álvaro Romillo, implicado en delitos de estafa a través de criptomonedas y señalado por entregar fondos para campañas políticas, fue abandonada tras desacuerdos graves, según un escrito enviado al Tribunal Supremo por su defensor

El abogado del empresario que

El Gobierno descubre una placa por las víctimas de la UNIA en Adamuz durante la Cumbre con Portugal

El Gobierno descubre una placa

Rebajan hasta los diez años y medio de cárcel la pena a un hombre que violó a la prima de su pareja en Almería

Rebajan hasta los diez años

Interior nombra a José Santafé Arnedo nuevo jefe de la Policía tras la querella por agresión sexual contra el ex DAO

El comisario principal asume el mando operativo tras la dimisión del anterior responsable, implicado en un expediente judicial, en medio de fuertes tensiones internas y mientras Interior refuerza medidas de protección para la denunciante del caso

Interior nombra a José Santafé
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso viaja a Nueva York

Ayuso viaja a Nueva York en plena crisis entre España y Estados Unidos: quiere atraer inversión y recogerá un premio

Interior elige como nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo tras la salida de José Ángel González por la denuncia de agresión sexual

Discutir con tu pareja al volante tiene consecuencias legales: la DGT puede multarte con 500 euros y 6 puntos de carnet

10.000 plantas de marihuana y 136.000 cajetillas de tabaco incautadas por la Guardia Civil en Segovia, Toledo y Madrid

El Gobierno aprueba más de 2.800 plazas para ingreso y promoción interna en Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026

ECONOMÍA

La guerra en Irán podría

La guerra en Irán podría recortar dos décimas el crecimiento de España y elevar la inflación por encima del 3% antes de verano

El Ministerio de Vivienda lanza una convocatoria con 100 millones para incorporar vivienda privada al parque público

Dos tercios de las titulares del Ingreso Mínimo Vital son mujeres y el 41% de los beneficiarios son menores

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

Sebastián Ramírez, abogado: “Los dolores en la espalda son una causa de incapacidad permanente”

DEPORTES

La UEFA impone 15.000 euros

La UEFA impone 15.000 euros de multa al Real Madrid por el saludo nazi de un aficionado en la Champions

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa