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La gasolina se paga en España a 1,551 euros el litro, su precio más alto en tres semanas

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Madrid, 6 may (EFE).- El precio de venta de la gasolina en las estaciones de servicio españolas ha subido hasta 1,551 euros por litro, el coste más elevado de este carburante desde el pasado 10 de abril, un incremento que se ha producido en un contexto de inestabilidad consecuencia de la guerra en Irán iniciada en febrero.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) correspondientes a este martes, el gasóleo se pagaba a 1,748 euros el litro, un 3 % menos que el pasado 22 de marzo, fecha en la que entró en vigor la rebaja fiscal de los carburantes para paliar los efectos de la guerra de Irán (iniciada el 28 de febrero por EE. UU e Israel).

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El precio de venta actual del gasóleo es el más elevado de las últimas dos semanas, cuando el 21 de abril se suministró al mismo precio. Desde esa fecha comenzó a descender hasta que el 29 de abril se situó en 1,729 euros el litro y, desde entonces, comenzó su escalada hasta el valor más reciente registrado.

El coste de la gasolina es el más elevado desde el 10 de abril, cuando se pagaba 1,556. Desde entonces comenzó un descenso que se frenó el 22 de abril, a 1,5 euros por litro, y desde esa fecha está experimentando un incremento ininterrumpido. En comparación con el día en el que entró en vigor la rebaja fiscal, la gasolina está un 4 % más barata.

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Con los datos más actualizados de la CNMC, llenar un depósito de gasolina de 55 litros costaba este martes 85,35 euros y uno de gasóleo 96,14 euros.

Respecto al precio de los carburantes antes de impuestos, por lo que no influye la rebaja fiscal, la gasolina es un 5,3 % más barata que el pasado 22 de marzo y el precio del diésel ha bajado un 3,8 %.

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en abril la gasolina se pagó de media a 1,534 euros por litro, un 5,9 % más barata que en marzo, y el diésel se pagó a 1,802 euros, el mes más caro de 2026.

Este martes, solo una estación de servicio en España suministró la gasolina a un precio superior a los dos euros por litro. Se encuentra en Baza (Granada) y la vendió a 2,05 euros por litro.

Por el contrario, la gasolina más barata se suministró una semana más en tres estaciones de servicio de Utrera (Sevilla) a 1,309 euros el litro.

Respecto al precio medio de venta de las gasolinas por operadoras, Moeve es la más cara (1,616 euros) y le siguen Repsol (1,612) y BP Oil (1,611). Por el contrario, la más barata es de Ballenoil, a 1,44 euros de media el litro.

En cuanto al gasóleo, el más caro en España se llegó a pagar este martes a 2,1 euros el litro en la estación de servicio de Baza que también ofreció la gasolina más cara. En total, cuatro gasolineras suministraron diésel a un precio superior a los 2 euros por litro.

El gasóleo más barato se vendió en Rincón de Soto (La Rioja) a 1,429 euros por litro.

Por operadores, Moeve cuenta con el gasóleo más caro, con un precio medio en sus estaciones de 1,806 euros por litro, y le siguen Repsol (1,799) y BP Oil (1,794). La más barata también es Ballenoil, con 1,651 euros el litro. EFE

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