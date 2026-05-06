Abren juicio oral a un imán de Almería por agresión sexual a un menor

Almería, 6 may (EFE).- La Audiencia de Almería ha acordado la apertura de juicio oral contra un imán de la provincia de Almería acusado de agredir sexualmente a un niño de ocho años que acudía a la mezquita.

El tribunal ha rechazado revocar el sumario instruido en este caso, tal y como había solicitado su defensa para aportas diferentes pruebas, según el auto al que ha tenido acceso EFE.

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La causa procede del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa (Almería), responsable de una investigación que comenzó cuando la víctima explicó que había sido agredido por el imán de la mezquita a la que acudía a rezar y a aprender el Corán con otros niños.

Según el relato del menor, en 2015, cuando tenía 8 años, el acusado esperó a que saliesen de la mezquita sus compañeros y lo llamó desde su habitación, donde se repitieron las supuestas agresiones.

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La supuesta víctima aseguró que en una de las ocasiones lo amenazó con pegarle con un tubo elástico y que incluso, cuando ya contaba con 9 años, llegó a darle dos golpes en la cara para llevarlo a esa habitación. EFE

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