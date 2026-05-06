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Detenido un hombre de 50 años por violar e intentar matar a una joven en Asturias

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Oviedo, 6 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 50 años por agredir sexualmente e intentar matar en el concejo asturiano de Lena a una joven a la que se había ofrecido a llevar en coche desde Zamora hasta Madrid, ha informado este miércoles la Comandancia de Asturias.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 23 de abril, cuando el autobús en el que viajaba la joven hacia Madrid realizó una parada en una estación de servicio de la autovía A-6, en la provincia de Zamora, y aprovechó para ir al baño.

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Cuando salió del baño, el autobús ya había continuado con su ruta, por lo que quedó sin medio de transporte en el que continuar.

Ante la urgencia de llegar a Madrid, donde la joven tenía la intención de tomar un vuelo internacional, se vio apremiada y decidió continuar a bordo de una furgoneta de reparto cuyo conductor se comprometió a llevarla hasta León para poder enlazar con algún medio de transporte que la llevara hacia Madrid.

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No obstante, ya en León, el conductor se comprometió, previo pago de 150 euros, llevarla hasta Madrid después de realizar alguna entrega pendiente, a lo que la víctima accedió.

Minutos más tarde, la víctima empezó a ser consciente de que el recorrido del conductor de la furgoneta no era el indicado, comenzando a preocuparse.

Con más engaños, el conductor realizó un cambio de vehículo para coger uno de su propiedad con el que se suponía que la iba a trasladar hacia Madrid.

Transcurridos unos kilómetros, el conductor se desvió de la autopista hacia carreteras secundarias para finalmente estacionar el vehículo en una zona alejada en el concejo asturiano de Lena, donde la agredió sexualmente y después le golpeó la cabeza con un ladrillo y la tiró en estado inconsciente por un barranco.

Tras recuperar el conocimiento, la joven, que estaba ensangrentada, pudo llegar a pie por la mañana hasta una estación de servicio, desde donde fue trasladada hasta el Hospital Álvarez Buylla de Mieres.

La Guardia Civil logró recuperar el teléfono de la joven, que había sido arrojado a un contenedor, para hacer un seguimiento del gps del terminal y averiguar el punto en el que se había cometido la agresión y el recorrido realizado previamente.

El visionado de las cámaras permitió confirmar el relato de la joven, así como la identificación del vehículo y del agresor, del que se hallaron fibras de la camiseta del hombre.

El presunto agresor, vecino de Mieres (Asturias) y que trabaja para una empresa asturiana de paquetería, fue detenido el pasado domingo y ya ha ingresado en prisión provisional por orden judicial. EFE

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EFE

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