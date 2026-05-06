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Díaz afirma que España baraja medidas unilaterales contra Israel si la UE no suspende el acuerdo de asociación

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La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que el Ejecutivo baraja la posibilidad de aplicar acciones unilaterales contra Israel si la Unión Europea no suspende el Acuerdo de Asociación con el país hebreo, tal y como ha venido reclamando el Gobierno español.

En este sentido, ha denunciado que se sigue practicando un "genocidio" contra la población palestina y ha exigido la liberación inmediata del activista palestino-español Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud que fue detenido el jueves pasado en aguas internacionales por parte de las autoridades israelíes.

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Así lo ha trasladado a los medios de comunicación antes de mantener un encuentro este miércoles en Madrid con la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese.

Albanese ha agradecido la solidaridad de las instituciones españolas hacia ella y ha calificado de buena noticia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pedido este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que active el Estatuto de Bloqueo para que las sanciones que le impuso Estados Unidos no tengan efecto en la Unión Europea.

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Es más, ha ensalzado el papel de España en la lucha contra el genocidio de la población palestina y en defensa del Derecho Internacional.

SIGUE EL GENOCIDIO DE MANERA "ABSOLUTAMENTE INTORELABLE"

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha loado la labor de la relatora de la ONU pese a alertar que su denuncia de la situación del pueblo palestino le está saliendo "tan caro" por las sanciones que le impone la Administración norteamericana que dirige Donald Trump.

Aparte, Díaz ha criticado que la comunidad internacional no puede quedar "impasible" a lo que está sucediendo con Palestina y ha calificado de "indecencia" esta situación de inacción ante un "genocidio" que, según ha enfatizado, se "está practicando diariamente de manera absolutamente intolerable" por parte de Israel.

Díaz también ha aprovechado para mostrar su solidaridad con la Flotilla y los integrantes "retenidos de manera ilegal" por las autoridades hebreas, demandado así la puesta en libertad de Saif Abukeshek y su compañero, el activista brasileño Thiago Ávila.

Por tanto, ha exigido que la Comisión Europea "tiene que comprometerse con el respeto de la legalidad internacional" y proceder a la ruptura de los "acuerdos comerciales con Israel", dado que "no valen dobles varas de medir" y se tiene que actuar de la misma forma con Israel que con Rusia tras su invasión a Ucrania.

Y ha avisado que en el caso de que la "Unión Europea no vaya en esta dirección (de suspender ese acuerdo), se trabajará en el seno del Gobierno para "tomar medidas de carácter unilateral" en España.

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EuropaPress

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