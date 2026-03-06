Evacuados por motivos médicos dos 'cascos azules' españoles de Líbano

El traslado de dos militares españoles desde Líbano hasta territorio español se produjo en un contexto de alta tensión regional, afectando directamente a los contingentes internacionales destacados en la frontera sur de ese país. Estos dos efectivos, integrantes de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), fueron repatriados para recibir atención sanitaria específica, una decisión motivada por criterios médicos y operativos. Según consignó el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través de un comunicado en su cuenta oficial en la red social X, la complejidad de la evacuación requirió la participación de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) del Ejército del Aire y del Espacio, así como de una ambulancia perteneciente a la Célula de Estabilización, dotada de dos médicos, y el respaldo de personal logístico.

El EMAD, detalló el medio, no precisó la fecha en la que se llevó a cabo la evacuación ni reveló información específica sobre el estado de los soldados tras su llegada a España. La operación contó con la coordinación de varias unidades especializadas para garantizar el traslado seguro de ambos militares, reflejando la preparación y capacidad de respuesta del contingente español ante situaciones sanitarias que pueden presentarse durante el desarrollo de misiones internacionales.

De acuerdo con la información publicada por el EMAD, el despliegue español en la misión FINUL cuenta con aproximadamente 650 efectivos. Sus funciones principales se centran en la vigilancia del cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel, además de acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en las tareas de control y seguridad a lo largo de la denominada Línea Azul, frontera reconocida por la ONU entre ambos países.

La situación de seguridad en la zona se ha visto agravada recientemente debido a la escalada de violencia en Oriente Próximo, iniciada tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Este incremento en la tensión ha producido repercusiones en diversos puntos de la región, impactando, según advirtió el EMAD, en la operatividad y en las condiciones de trabajo de la misión de la ONU en Líbano.

En relación al bienestar del resto del contingente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, indicó a comienzos de semana que los miembros españoles de la misión se encontraban en buen estado. No obstante, Robles señaló que, en repetidas ocasiones, los militares deben emplear búnkeres como medida preventiva frente a posibles incidentes de seguridad, dada la volatilidad en la zona y el riesgo de enfrentamientos o agresiones que puedan afectar a las fuerzas destacadas.

La participación española en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano forma parte de los compromisos adquiridos por España en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz. La misión, establecida tras el conflicto entre Israel y Hezbolá, tiene como objetivo principal supervisar el alto el fuego, facilitar la llegada de ayuda humanitaria y contribuir a la estabilidad en uno de los puntos más sensibles de Oriente Próximo.

Este nuevo episodio vinculado a la evacuación médica refleja las dificultades cotidianas que afrontan los integrantes de la misión, quienes realizan su labor en un entorno caracterizado por tensiones constantes y amenazas latentes. Según publicó el EMAD, la asistencia sanitaria y la disponibilidad de medios de repatriación rápida forman parte del protocolo de actuación para atender cualquier emergencia que pueda surgir durante el desarrollo de la operación.

El despliegue de recursos especializados, como la Unidad Médica de Aeroevacuación y la colaboración logística, pone de manifiesto la importancia de mantener vías eficaces para el traslado y la atención de efectivos que pudieran necesitar cuidados fuera del teatro de operaciones. A la espera de un parte médico detallado sobre la evolución de los dos repatriados, la situación de los 650 militares españoles en Líbano continúa bajo vigilancia, mientras la comunidad internacional sigue atenta a los acontecimientos en el sur del país y a las posibles consecuencias derivadas de la inestabilidad regional.