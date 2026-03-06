Espana agencias

Evacuados de Líbano por motivos médicos dos 'cascos azules' españoles

Un avión del Ala 31 del Ejército del Aire y del Espacio, con un equipo de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) embarcado, ha repatriado a dos 'cascos azules' españoles desplegados en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) por motivos médicos.

Según ha informado este viernes el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través de su cuenta de la red social 'X' (antes Twitter), en la operación participó una ambulancia de la Célula de Estabilización, con dos médicos, y el Destacamento de Enlace de la Unidad Logística.

El EMAD no detalla cuándo tuvo lugar la evacuación ni concreta el estado de los soldados, pero ha precisado a Europa Press que este suceso no está relacionado con los ataques cruzados entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel.

España mantiene desplegados alrededor de 650 militares en Líbano dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre Hezbolá y el Ejército del Estado hebreo y a acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul.

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha desencadenado una escalada en la región de Oriente Próximo que ha afectado a Líbano, a pesar del alto el fuego acordado en noviembre de 2024 tras el recrudecimiento del conflicto a raíz de la ofensiva israelí contra Palestina por la masacre de Hamás de 2023. La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó el lunes de que los 'cascos azules' desplegados en Líbano estaban bien, aunque frecuentemente tienen que refugiarse en búnkeres.

