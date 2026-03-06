Espana agencias

Esteban (PNV) cree "irresponsable" que Sánchez redujera al eslogan 'no a la guerra' la declaración ante el ataque a Irán

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que es "en cierto modo irresponsable" que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, redujera al eslogan 'no a la guerra' la declaración institucional ante el ataque de EEUU e Israel a Irán, y ha afirmado que ha tomado "una decisión sin medir consecuencias" en la política exterior. "Hay que saber mantener firmeza pero también medir los tiempos", ha destacado.

En una entrevista en el programa En Jake de ETB, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que EEUU y la Administración norteamericana han actuado "de manera unilateral, sin contar con sus aliados y, además, de una manera irresponsable, porque exactamente no sabían cuál iba a ser el segundo paso". "Y lo estamos viendo, porque las propias declaraciones del gobierno americano son contradictorias día tras día", ha añadido.

Por ello, ha dicho que le preocupa "mucho", no solo "la alteración del orden internacional", sino que "no hable con los aliados para ver qué es lo que piensan", y también "la vertiente interna" porque el presidente estadounidense, Donald Trump, "se ha saltado todos los controles, todos los equilibrios constitucionales de poder norteamericanos, y ha despreciado al Congreso". "Por lo tanto, yo diría que la democracia americana está en declive. De eso deberíamos ser conscientes y preocuparnos todos", ha añadido.

En cuanto al Ejecutivo de Pedro Sánchez, cree que ha tomado también "una decisión sin medir consecuencias, porque ha estado pensando más en el plano interno, en la política interna, que en las repercusiones de la política externa". "Los principios están bien y hay que defenderlos, pero también las formas, los tiempos, hay que saber medirlos porque luego hay consecuencias", ha insistido.

Tras reiterar que "lo que ha hecho el Gobierno norteamericano es una irresponsabilidad", ha dicho que "reducir la declaración que hizo el presidente español a un eslogan", en alusión al 'No a la guerra', que recordaba a "unos tiempos electorales", le parece "pobre y, en cierto modo, irresponsable" porque tampoco sabe "las consecuencias" que conllevará.

"Hay que saber mantener firmeza pero también medir los tiempos y las palabras y, sobre todo, lo que echo de menos en esta situación es que no haya una voz europea unida, uniforme", ha censurado.

Tras reclamar "una sola voz" de Europa, ha advertido que, de no ser así", va a ir "mal" a todos. "Al final, se ha visto que a Trump las reglas internacionales no le importan absolutamente nada, que contar con la opinión de sus aliados tampoco le importa absolutamente nada, y nos vamos a ver, si seguimos así, arrastrados a situaciones que no nos conviene y que debilitan el futuro europeo", ha remarcado.

