Espana agencias

El PSOE expulsa al alcalde de Almussafes (Valencia), denunciado por acoso

Fuentes socialistas confirmaron que la decisión se adoptó tras declaraciones consideradas contrarias a los valores del partido y por insistir en desacreditar a quienes lo acusan, mientras González niega los hechos y denuncia una campaña en su contra

Guardar

Fuentes socialistas indicaron que la dirección de su partido tomó en consideración tanto las recientes declaraciones públicas del alcalde Toni González, en las que descalificó a quienes lo acusan, como las denuncias en su contra, para tomar la decisión de su expulsión. De acuerdo con Europa Press, el PSOE resolvió este viernes la expulsión del alcalde de Almussafes, Valencia, tras la apertura de un expediente motivado por denuncias de acoso sexual y laboral presentadas por dos empleadas municipales.

Según añadió este medio, la Secretaría de Organización del PSOE validó la medida, insistiendo en que los comentarios realizados en las últimas semanas por González se consideraron lesivos hacia las denunciantes y contrarios a los valores y principios fundamentales del partido, basados en la defensa de la igualdad. Europa Press explicó que González fue acusado de “revictimizar” con sus declaraciones a quienes presentaron las denuncias, lo que se sumó al procedimiento interno que ya estaba en curso.

El proceso de apertura de expediente ya se había iniciado anteriormente tras la recepción formal de dos denuncias internas, donde las empleadas municipales vincularon su situación laboral y sexual a comportamientos atribuibles al alcalde. La valoración interna incluyó no solo la naturaleza de las acusaciones sino también la actitud pública asumida por González, que, según el PSOE, no se correspondía con la línea ética que la organización exige a sus representantes.

Tal como consignó Europa Press, la secretaria general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), Diana Morant, expresó que González “se está retratando a sí mismo” mediante sus declaraciones públicas y defendió la actuación del partido al enfatizar que se estaba gestionando el asunto “con rigor, con tranquilidad y con sensatez”. Morant sostuvo que el PSOE actúa a partir de una evaluación exhaustiva sobre las denuncias de acoso recibidas contra el alcalde y subrayó la importancia que otorga su formación política a estos procedimientos.

El alcalde de Almussafes reaccionó públicamente a la decisión y a las acusaciones, asegurando estar ante una “campaña de acoso y desprestigio” sustentada en hechos que calificó de “falsedades”. Luego de que se hiciera pública su expulsión por parte del partido, González manifestó su determinación de “defender la verdad” y prometió “luchar en todos los frentes posibles” por preservar su honor y su imagen.

Europa Press aportó que la controversia se intensificó cuando las declaraciones del primer edil fueron interpretadas, según el partido, como un intento de desacreditar a las personas que impulsaron las denuncias, lo cual habría agravado su situación dentro de la organización socialista. La Secretaría de Organización del PSOE tomó estos hechos como agravantes, valorando que González, con sus respuestas públicas, contravenía los principios rectores del partido, en particular el compromiso con la igualdad y la protección de las víctimas.

A la luz de los hechos, el partido reiteró su postura en favor de la investigación rigurosa de las denuncias internas, y señaló que la expulsión del alcalde busca reflejar una política de tolerancia cero frente a conductas reprochadas por acoso y a actitudes que pongan en cuestión a las personas denunciantes o revictimicen a las presuntas víctimas. Europa Press recogió que esta decisión fue avalada por la instancia competente y sostenida como necesaria para preservar los valores que el PSOE manifiesta mantener en su discurso y praxis política.

Temas Relacionados

PSOEToni GonzálezDiana MorantEuropa PressAlmussafesValenciaExpulsión políticaAcoso laboralAcoso sexualPSPVEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo pide aprender del "bloqueo" de Abascal en Extremadura para que no se repita en CyL: "Vox está a la deriva"

Feijóo advierte sobre el riesgo de repetir el obstáculo político vivido en Extremadura y señala que el comportamiento de Vox en recientes votaciones podría anticipar nuevos enfrentamientos en la próxima cita electoral de Castilla y León, llamando a la reflexión

Feijóo pide aprender del "bloqueo"

Maíllo (IU): "Si fuera por Mañueco y el PP, España estaría ahora en guerra"

Antonio Maíllo arremete contra la actitud del PP y de Alfonso Fernández Mañueco ante el conflicto internacional y asegura que, si dependiera de ellos, se habrían cedido bases militares para participar en bombardeos que causarían sufrimiento y muerte

Maíllo (IU): "Si fuera por

15M-Figaredo propone un "giro de 180 grados" en las políticas de vivienda y agroindustria de CyL frente al éxodo juvenil

15M-Figaredo propone un "giro de

Maíllo propone soluciones y un futuro para CyL de la mano de 'En Común' frente a un gobierno del PP "fracasado"

Maíllo propone soluciones y un

Illa llama a no resignarse y a no "ser meros espectadores" ante la guerra

Salvador Illa insta a la sociedad catalana a implicarse activamente frente a conflictos armados, subraya el deber de apoyar la paz y los derechos fundamentales y destaca el papel de Cataluña en la protección internacional de las mujeres víctimas de violencia

Illa llama a no resignarse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez publica un artículo

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

Pedro Sánchez afirma que en las relaciones entre EEUU y España debe primar la “colaboración” y no “la confrontación”

ECONOMÍA

“Huelga a la japonesa”: los

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

DEPORTES

Kylian Mbappé ya tiene carnet:

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

La UEFA sanciona al Real Madrid con el cierre parcial del Bernabéu por el saludo nazi de un aficionado durante un partido de Champions