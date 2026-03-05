Espana agencias

Óscar López, tras tildar Trump a España de "perdedor": "Quien pierde con la guerra somos todos"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que "quien pierde con la guerra somos todos", al ser preguntado por las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, tildando a España de "perdedor" y acusándole de ser "muy hostil" hacia la OTAN.

"Creo que quien pierde con la guerra somos todos. Y sobre todo pierden las mayorías y pierden las poblaciones, son los que pierden con las guerras. Desde luego parece mentira que no hayamos aprendido las lecciones de la historia y que no hayamos aprendido lo que pasó en Irak", ha lamentado, sin querer "entrar a comentar las palabras de ningún otro dirigente".

Así se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios, después de que el presidente de Estados Unidos haya vuelto a arremeter contra España, al que ha llamado país "perdedor", acusándole de ser "muy hostil" hacia la OTAN, tras afear que es el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa y avisar de represalias.

"Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor", ha apuntado el magnate republicano en una entrevista por teléfono con el diario 'New York Post', en la que ha vuelto otra vez a mostrar su "decepción" con el primer ministro británico, Keir Starmer, a raíz de su postura inicial de oponerse al uso de sus bases militares para lanzar ataques contra Irán.

El ministro ha defendido así la decisión "soberana" que, a su juicio, ha tomado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no autorizar el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para una operación militar que "no tiene ningún amparo internacional".

Asimismo y, en referencia al envío de la fragata española 'Cristóbal Colón' a Chipre, ha aclarado que el Gobierno "no va a estar nunca en ninguna agresión ni guerra injusta" fuera de sus fronteras, si bien sí "va a estar siempre para defender a los socios europeos". "Para que quede claro, porque es perfectamente compatible", ha remarcado.

"El Gobierno de España ha sido claro, contundente, transparente y serio (...) No a la guerra y no a la utilización de bases españolas para una operación militar injusta e ilegal. Y a partir de ahí podemos buscar tres pies al gato o todo lo que queramos pero la posición del gobierno de España es clara", ha sentenciado.

