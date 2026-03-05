Espana agencias

La UME realizará un ejercicio con el despliegue de varias capacidades la próxima semana en Talavera de la Reina

Casi 400 efectivos de la UME simularán catástrofes naturales y operaciones de rescate en escenarios de alta complejidad, incluyendo maniobras aéreas y caninas, para probar su eficacia y mejorar la coordinación con autoridades locales y servicios de emergencia

La preparación para la intervención ante desastres naturales y catástrofes públicas ocupa un lugar central en las prácticas actuales de la Unidad Militar de Emergencias (UME), como lo demuestra el plan de asistencia sanitaria y evacuación diseñado en coordinación con centros hospitalarios de referencia en la provincia de Toledo. Según informó la Delegación del Gobierno a través de un comunicado, el Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I) llevará a cabo desde el 9 hasta el 13 de marzo un ejercicio titulado ‘Beta Multirriesgo 2026’, cuyo epicentro será Talavera de la Reina y otros puntos de la región, y buscará examinar tanto la eficacia de los procedimientos como el grado de coordinación entre la UME, servicios de emergencia y autoridades locales.

De acuerdo con la información del Gobierno recogida por diversos medios, la actividad forma parte del Plan Anual de Preparación del BIEM I y comprenderá un despliegue casi total de efectivos bajo una configuración adaptada a múltiples riesgos. El objetivo declarado apunta a evaluar la habilidad de respuesta del batallón ante diferentes supuestos de emergencias originadas por fenómenos naturales, mediante la ejecución de simulacros que contemplen situaciones de elevada complejidad.

Tal como publicó la Delegación del Gobierno, se instalará un Puesto de Mando Avanzado (PCAV) en Talavera de la Reina, desde donde se coordinarán las labores de búsqueda y rescate, junto con maniobras hidráulicas y operaciones logísticas. Los escenarios planificados incluirán la simulación de inundaciones, el rescate en estructuras urbanas colapsadas, actividades de búsqueda y salvamento tanto en medios acuáticos como en vertical, y la intervención en amplias áreas geográficas.

En el desarrollo del ejercicio, participarán diferentes componentes de la UME y unidades integradas por efectivos externos. Entre ellas destaca la aportación del Batallón de Helicópteros de Emergencias (Bheleme), que brindará capacidades para el reconocimiento aéreo, el transporte en helicóptero y la evacuación sanitaria de personal afectado. El Quinto Batallón de Intervención en Emergencias también estará presente, aportando equipos caninos especializados en búsqueda y rescate. Además, se sumarán efectivos responsables de áreas logísticas y de transmisiones para asegurar la conectividad y el flujo de información crítica durante la operación.

El respaldo a la intervención sanitaria se estructurará a través de un plan específico en el que se coordinará el traslado y la atención médica con hospitales de referencia de la comarca. Según detalló la Delegación del Gobierno, esto garantizará una atención inmediata y eficaz ante eventuales incidentes que puedan surgir durante el desarrollo del ejercicio.

En el ámbito institucional, el operativo se realizará bajo la supervisión de autoridades civiles siguiendo el protocolo de intervención vigente. Se ha anunciado la presencia del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y del alcalde de Talavera de la Reina para supervisar de cerca las diferentes fases de la actividad.

La Unidad Militar de Emergencias, que inició su actividad en 2005 como parte de las Fuerzas Armadas, posee la misión de intervenir en cualquier punto del territorio nacional cuando se declare una situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. El BIEM I, con base en Torrejón de Ardoz, ejerce su competencia en la zona central de la península y mantiene su disponibilidad de respuesta activa de forma permanente durante todo el año. Según informó el Gobierno, un equipo de primera intervención del batallón se encuentra siempre en alerta para actuar de manera inmediata ante una emergencia real.

El despliegue planeado y la diversidad de escenarios simulados en el ejercicio ‘Beta Multirriesgo 2026’ buscan someter a prueba los procedimientos de mando, comunicación y cooperación entre diferentes organismos intervinientes, fortaleciendo así la capacidad de la UME para atender emergencias de diversas características y escalas en el ámbito nacional.

