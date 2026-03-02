Espana agencias

Secretario de Estado condena la matanza del 3 de marzo del 76, ocurrida con un gobierno "continuista" de Franco

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha condenado la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera, si bien --ante las demandas de que el Gobierno actual reconozca la responsabilidad del Estado en aquellos hechos-- ha afirmado que "cada palo aguante su vela", dado que lo ocurrido se produjo durante el mandato de un Ejecutivo "continuista" con el franquismo.

Martínez ha realizado estas declaraciones tras participar este lunes en el acto de descubrimiento de la placa que declara la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz, donde se produjo la matanza del 3 de marzo, como 'Lugar de Memoria Democrática'.

En la ceremonia también han intervenido la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José; la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria; y el diputado general de Álava, Ramiro González.

El secretario de Estado ha destacado que la jornada de este lunes, así como la de este próximo miércoles 3 de marzo, son fechas "de memoria colectiva para el pueblo de Vitoria, para el pueblo vasco, y también para toda España, para los trabajadores y las trabajadoras de toda España".

En este sentido, ha recordado que en 1976, y aunque sin llegar a "la magnitud de la masacre" registrada en Vitoria-Gasteiz, se produjeron otras movilizaciones obreras y en solidaridad con lo ocurrido en la capital alavesa.

Martínez ha explicado que el reconocimiento de este espacio como 'Lugar de la Memoria' tiene la finalidad de contribuir al "recuerdo", pero también a "la reivindicación del legado de lo que supusieron aquellas luchas" de defensa de los derechos de los trabajadores y en demanda de democracia.

De esa forma, a través de este reconocimiento, se trata de evitar que "se vuelvan a producir hechos traumáticos y dramáticos" como los registrados el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, por lo que ninguna persona ha sido condenada.

Martínez ha señalado que los movimientos sociales registrados en los primeros meses de 1976 fueron "un mito fundacional de la democracia", y contribuyeron a la caída del Gobierno de Carlos Arias Navarro y de Manuel Fraga --entonces ministro de Gobernación--, del que ha recordado que era "continuista" con el franquismo y durante cuyo mandato se produjo la masacre del 3 de marzo.

Esas movilizaciones --ha añadido-- "hicieron posible que se quitaran escollos para caminar hacia una democracia que todavía no se sabía si iba a cristalizar".

CONDENA Y RECONOCIMIENTO

El secretario de Estado ha reiterado la "condena" del actual Gobierno de la matanza del 3 de marzo de 1976, así como el "reconocimiento" de "todas las víctimas" de aquella intervención policial, tanto de las personas que fallecieron como de las que resultaron heridas.

"El sacrificio del pueblo de Vitoria no fue en balde; significó un impulso para la conquista de la democracia que en aquel momento empezábamos a impulsar de una manera definitiva", ha subrayado.

El secretario de Estado también se ha referido, en respuesta a las preguntas de los periodistas y a las demandas que le han planteado en este sentido varias víctimas que han asistido al acto de este lunes, al debate en torno a si el actual Gobierno debe realizar algún tipo de asunción de "responsabilidades" por la matanza que ocasionó la Policía Armada durante el mandato del Gobierno existente en 1976.

"Somos un Gobierno democrático y en aquellos momentos muchos estábamos luchando de la misma manera que los trabajadores", ha afirmado, para recordar a continuación que el Ejecutivo de Arias Navarro "no era un gobierno democrático todavía".

"Ya no era la dictadura estricta, pero era un gobierno continuista; y por lo tanto, que cada palo aguante su vela". En todo caso, ha destacado que el Ejecutivo de PSOE y Sumar "claramente hace un reconocimiento de las víctimas y una condena" de la matanza de 1976. "Hemos condenado a aquella actuación desproporcional", ha subrayado.

Por su parte, la consejera de Justicia ha subrayado que las movilizaciones del 3 de marzo de 1976 estaban destinadas a defender los derechos de los trabajadores, de los que ha recordado que muchos de ellos eran migrantes que llegaron a la capital alavesa de otros lugares del Estado.

En este sentido, ha advertido de que "hoy volvemos a ver cómo una corriente reaccionaria recorre Europa". "Vemos cómo se cuestiona la centralidad de lo público para el mantenimiento de nuestra sociedad; vemos cómo se vuelve a atacar el escudo social, garantía de la necesaria redistribución de la riqueza; y en nuestras calles volvemos a ver migrantes que tocan a la puerta y piden formar parte de esta nueva Vitoria-Gasteiz del siglo XXI".

A su vez, el diputado general de Álava ha recordado que el 3 de marzo de hace 50 años "amplios sectores de la ciudadanía reclamaban libertades, derechos laborales y democracia", y ha denunciado que "la respuesta del Estado fue desproporcionada, injusta y trágica".

En este sentido, ha afirmado que "recordar no es abrir heridas, es reconocerlas para que puedan cerrarse con verdad y con justicia". Además, ha indicado que "la memoria democrática es un patrimonio colectivo que debemos preservar y transmitir a las nuevas generaciones", pero ha advertido de que "esa memoria debe ser ante todo una memoria compartida", puesto que "no pertenece a ninguna sigla ni a ninguna institución concreta" y "no puede ni debe ser patrimonializada".

DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

González también ha subrayado que "s necesario garantizar el derecho a la verdad, avanzar en el esclarecimiento completo de lo sucedido y reclamar la desclasificación de toda la documentación oficial relativa a aquellos hechos".

"Solo con transparencia y acceso a los archivos podremos cerrar definitivamente las zonas de sombra que a persisten y ofrecer respuestas claras a quienes han esperado justicia durante tanto tiempo", ha añadido. González también ha hecho un llamamiento a la "unidad" en torno a la reivindicación de la memoria del 3 de marzo.

"Que este 50 aniversario nos encuentre unidos desde nuestras distintas sensibilidades políticas, sindicales o sociales; desde el respeto a las víctimas, en defensa de la democracia y de los derechos humanos, unidos y unidas en la convicción de que la memoria es un bien común que no se divide ni se apropia, sino que se comparte", ha añadido.

"SÍMBOLO DE RESISTENCIA"

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz ha destacado que con el acto de este lunes "por fin se reconoce esta iglesia y el propio 3 de marzo como lugar de memoria democrática".

"Esta placa que hoy recibe la ciudad de Vitoria es mucho más que el recuerdo de una declaración compartida; representa el sentimiento de una ciudad, el apoyo a las víctimas y la importancia de la lucha por la democracia y las libertades públicas", ha afirmado Etxebarria, que ha indicado que este templo "se ha convertido en símbolo de resistencia y de dignidad frente a la dictadura".

