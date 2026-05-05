El Gobierno aprueba la ampliación de la ley para que sea obligatorio escuchar al menor

Madrid, 5 may (EFE).- El Gobierno ha aprobado en primea vuelta la ampliación de ley de protección a los menores frente a la violencia que obliga a escucharles sin límite de edad en los procesos judiciales que les afectan e impide la custodia compartida si puede afectar negativamente a su bienestar físico o emocional.

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros este martes, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, refuerza la protección de los menores y su interés superior, que tendrá que justificarse cómo protege mejor su bienestar físico, emocional y psicológico expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales.

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Con la aprobación de la reforma se quiere "promover entornos más seguros" para los menores, ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha recordado que "el asesinato de 68 menores por violencia de género entre 2013 y marzo de 2026 evidencia la necesidad de seguir avanzando en la mejora del sistema de protección". EFE

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