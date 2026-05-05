Garamendi afirma que los trabajadores que más sufren son los autónomos

Madrid, 5 may (EFE).- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado que hay que "mimar" a los trabajadores que más sufren en estos momentos, que son los autónomos.

Según ha comentado Garamendi en la inauguración del VII Foro de emprendedores y autónomos de la asociación ATA, muchas medidas del Gobierno van encaminadas en sentido contrario a lo que necesitan los autónomos, aunque ha preferido no hacer referencia a ninguna en concreto.

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Y ha trasladado su apoyo al colectivo, presente en todos los sectores y territorios de España, comprometiéndose a trabajar junto a ellos.

Además, ha calificado de "sorprendente" que España esté destinando más que nunca a las prestaciones por desempleo en un momento en el que hay récord de afiliaciones y las empresas reclaman trabajadores, y ha señalado que eso debería llevar a replantear el modelo.

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También ha defendido que hay que pensar en una segunda oportunidad para los autónomos, quienes, "cuando las cosas no van bien, pierden su casa y se van al paro".

El líder de la patronal ha puesto también el foco en el problema del traspaso de negocios ligado al envejecimiento de la población y a la España vaciada, pidiendo no ahogar más lo que ya se está ahogando.

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Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha exigido al Gobierno que corrija de manera inmediata la subida del 42,4 % en la cotización de los más de 250.000 familiares colaboradores de autónomos, algo que ha calificado de "salvajada".

Amor ha reclamado además la transposición de la directiva europea del IVA franquiciado, que permitiría a los autónomos sustituir cuatro declaraciones trimestrales por una sola anual, y ha recordado que España es el único país de la Unión Europea que aún no la ha transpuesto.

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Respecto a la reforma del RETA, ha criticado que el Gobierno subió las cotizaciones el año pasado sin resolver ninguno de los problemas pendientes del colectivo, y ha rechazado el argumento de que aquello "estaba pactado", aclarando que lo acordado era una revisión y mejora del sistema que nunca llegó a hacerse. EFE

(Foto)(Vídeo)

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