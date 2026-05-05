Colau acusa a la UE de no haber parado los pies "al Estado genocida y criminal" de Israel

Madrid, 5 may (EFE).- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha acudido a la Audiencia Nacional para ratificar la denuncia contra el Gobierno de Israel por "crímenes de guerra y lesa humanidad" y hacer lo que deberían hacer los países, especialmente los europeos: "pararle los pies a un Estado genocida y criminal".

En declaraciones a los periodistas antes de prestar declaración, Colau, que participó en la anterior flotilla con destino a Gaza y que fue interceptada por las autoridades israelíes en octubre pasado, ha recordado que ya llevaban años avisando del genocidio que estaba cometiendo el Gobierno de Benjamín Netanyahu y ahora ha ampliado "esa política criminal" al Líbano y a los países de la región.

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"Lo que advertimos que pasaría está pasando porque no se le han parado los pies", insistiendo en que hay que acabar con la impunidad de Israel, una impunidad de la que ha gozado, según ha dicho, "por la complicidad directa" de la UE.

Colau, que tras regresar de la expedición, el 5 de octubre, denunció los "abusos y maltratos" a los activistas que participaron en ésta, ha exigido que se agilicen estas actuaciones judiciales y que no se demoren más porque hay "vidas en peligro".

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Entre ellas, ha mencionado, la del activista palestino-español Saif Abukeshek, residente en Barcelona, y el activista brasileño Thiago Ávila, detenidos por Israel en la nueva flotilla que detuvo tó la semana pasada cerca de las costas griegas además de la vida de miles de palestinos, en Líbano y en toda la región.

Espera que este proceso que se inicia ahora en la Fiscalía, que lleva a cabo diligencias preliminares, desemboque en la apertura de una causa en la Audiencia Nacional contra los responsables del genocidio en Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional".

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Para Colau, esta denuncia no sólo se refiere a la vulneración de derechos y crímenes que se cometieron con la flotilla anterior, sino que aspira a acabar con la impunidad de Israel para que deje de cometer "esos mismos crímenes que hoy está llevando a cabo con la nueva flotilla".

Buscan así "acelerar" la presión internacional que puedan ayudar a detener el genocicio en Gaza, de manera general, y a que se pongan en libertad a los dos activistas, cuya detención ha sido prorrogada este martes otros seis días. EFE

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