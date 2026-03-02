Espana agencias

España niega a EEUU apoyo militar para el ataque de Irán a través de las bases de Morón y Rota

España ha rechazado prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), alegando que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países.

En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han negado este lunes que Washington esté usando las bases, de soberanía española, en el marco de la operación y han garantizado que tampoco lo hará en el futuro.

"No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio (de Cooperación para la Defensa) y para nada que no tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas", ha asegurado Albares en una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press.

Du su lado, Robles ha explicado que este tipo de "actuaciones" requieren "amparo internacional", pero que la ofensiva contra Irán carece de "ese marco de legalidad internacional" porque Washington y Tel Aviv "están actuando unilateralmente, sin apoyo de una resolución internacional". "No están usando esas bases", ha incidido en declaraciones a los medios de comunicación en una visita a la Escuela Militar de Helicópteros-Ala 78, ubicada en la Base Aérea de Armilla (Granada).

ESPAÑA TIENE QUE AUTORIZARLO

El Convenio de Cooperación para la Defensa exige la autorización de España para que Estados Unidos pueda usar las bases de Morón y Rota en operaciones que exceden el acuerdo suscrito entre Washington y Madrid, como es el caso. Sucede también en misiones de tránsito y reabastecimiento de aeronaves: los vuelos deben encajar en los fines del Convenio y contar con la autorización española correspondiente.

Estados Unidos ha retirado al menos 15 aviones cisterna desplegados en Morón y Rota, según adelantó 'El Independiente' y ha confirmado Robles, que ha justificado que "han salido porque no iban a realizar ninguna actuación". "El Ejército de Estados Unidos decide lo que hace con los aviones cisterna, que ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o apoyo, y probablemente por eso hayan tomado la decisión de irse a otras bases", ha añadido.

España se desvincula así de Francia, Reino Unido y Alemania, que han deslizado la posibilidad de atacar Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo. De su lado, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha advertido este lunes de que cualquier localización usada en la "agresión" contra Irán será considerada un "objetivo legítimo", aunque no ha mencionado específicamente las bases de Morón y Rota.

El Gobierno apuesta por la "desescalada", las soluciones diplomáticas y el ordenamiento jurídico internacional.

