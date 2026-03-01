Espana agencias

Un hijo demanda a su madre y la desahucia del piso que le donó y donde residía ella en Torrelavega

El juez de Torrelavega ordenó el desalojo de una mujer en estado vulnerable tras la denuncia de su propio hijo, al considerar que vive sin ningún derecho legal en el inmueble, según la sentencia, recurrible ante la Audiencia Provincial

Guardar

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrelavega dictaminó que la situación de penuria o vulnerabilidad económica de la demandada no constituye una razón legal para impedir el desahucio por precario. La sentencia, que aún puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Cantabria, dejó constancia de que el único motivo relevante para decidir el desalojo es la ausencia de un título jurídico válido para residir en la vivienda, sin que influyan circunstancias personales como el empadronamiento o el pago de suministros.

Según informó Europa Press, la disputa legal se generó tras la demanda presentada por un hijo contra su propia madre, quien residía en un piso ubicado en Torrelavega que ella misma le había donado formalmente el pasado agosto de 2023. La madre, aquejada de enfermedades y atravesando dificultades económicas, ocupaba la vivienda sin ningún título legal que justificara su permanencia, de acuerdo con los argumentos del demandante. Los representantes legales de la mujer aclararon, según recogió Europa Press, que la sentencia del juez responde estrictamente a la interpretación de la normativa civil sobre el precario y reconocen que el fallo judicial, aunque les resulta adverso, se fundamenta en la ley y puede ser apelado.

La historia del inmueble se remonta al hecho de que la madre no llegó a figurar nunca como propietaria. La vivienda pertenecía originalmente a la madrina de su hijo, quien había otorgado un poder notarial a la demandada. Aprovechando ese poder, la mujer realizó la donación directamente a su hijo, formalizándolo en escritura pública para evitar una doble donación y las implicaciones fiscales derivadas de ello. Así lo manifestaron los abogados de la madre al medio Europa Press, explicando que esta vía se adoptó como un “acto de generosidad”. Tras dicha donación, la mujer continuó viviendo en el piso.

El tribunal consideró que el hijo posee el derecho a reclamar la posesión y que la madre ocupa, desde la formalización de la donación, el piso sin un título que lo justifique. En su resolución, el juez indicó textualmente que “en el desahucio por precario se reconoce legitimación activa a quien tiene derecho a poseer una cosa que es poseída materialmente por otra persona”, y precisó que la acción judicial se dirige contra quien permanece en un inmueble sin respaldo legal. Asimismo, puntualizó que factores como el empadronamiento en la finca, el alta de suministros de agua o electricidad, o el abono de tales servicios por parte de la mujer, no Resultaban determinantes para decidir sobre la ocupación.

La sentencia declara procedente el desahucio y exige a la demandada que deje la vivienda libre y la ponga a disposición del hijo en el plazo legal, con la advertencia de lanzamiento judicial si la ocupación persiste. Además, la madre fue condenada a pagar las costas procesales asociadas al litigio, de acuerdo con el detalle de Europa Press.

Europa Press indicó que, aunque los abogados de la mujer reconocen la legalidad formal de la resolución, se reservan el derecho a presentar un recurso ante una instancia superior por considerar que existen circunstancias personales y sociales que no han sido valoradas dentro del procedimiento de desahucio por precario. También señalaron que el procedimiento judicial ha puesto de manifiesto una discrepancia familiar significativa, ya que la demanda del hijo contra su madre se produjo meses después de recibir formalmente el inmueble mediante la donación.

El caso ha obtenido notoriedad por involucrar el desalojo de una persona en situación económica vulnerable tras una donación familiar, reflejando los límites legales de protección para quienes residen sin título jurídico en una propiedad. La decisión del juez de Torrelavega, de acuerdo con Europa Press, subrayó que el procedimiento por precario es de carácter objetivo y se basa exclusivamente en la existencia de un derecho de posesión por un lado y la carencia del mismo por el ocupante actual.

Temas Relacionados

DesahucioTorrelavegaTribunal de Instancia de TorrelavegaAudiencia Provincial de CantabriaEuropa PressCantabriaEspañaDonación de viviendaPrecarioVulnerabilidad económicaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Llorca hace balance de tres meses como 'president': 133 actos con "el foco" en "bajada de impuestos y diálogo"

Llorca hace balance de tres

Ortega Smith dice que "en cierta medida" Abascal no cumple los "requisitos" que debería tener un político

Ortega Smith dice que "en

El PP propone diez medidas urgentes para paliar el "deterioro" que el Gobierno produce en la clase media

Salarios estancados desde 2017, precios disparados y una presión fiscal creciente impactan de lleno en el poder adquisitivo de los hogares españoles, según un informe del principal partido de la oposición, que exige medidas inmediatas

El PP propone diez medidas

Montero anuncia que Amama recibirá el premio Clara Campoamor por su lucha ante los cribados de cáncer de mama

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama y su presidenta, Ángela Claverol, serán reconocidas por su defensa de los derechos de las pacientes ante las carencias del sistema sanitario, en una edición que distingue figuras ejemplares de distintos ámbitos andaluces

Montero anuncia que Amama recibirá

Diputados y criminólogos debaten el martes en el Congreso su papel en la política de seguridad ante el impacto de la IA

Expertos y legisladores se reúnen para abordar los desafíos que plantean las nuevas tecnologías en el sistema legal, poniendo el foco en el papel de la criminología, la necesidad de mayor reconocimiento profesional y el fortalecimiento de las garantías jurídicas ante la digitalización del delito

Diputados y criminólogos debaten el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ayuntamiento de Madrid desaloja

El Ayuntamiento de Madrid desaloja a una familia con menores y en exclusión social de una vivienda pública por la necesidad de “recuperar patrimonio”

La operación de Estados Unidos e Israel contra Irán moviliza a dos destructores estadounidenses desplegados en la base naval de Rota, en Cádiz

La Justicia niega el arraigo a un mexicano que tuvo el pasaporte caducado 7 años y no pudo probar la ausencia de antecedentes penales

Dos mexicanos consiguen la nacionalidad española al demostrar su origen sefardí con su árbol genealógico tras el rechazo de la administración

Un historiador mexicano descubre que un alcalde de Madrid logró “fraudulentamente” el condado del Valle de Súchil en 1919 tras pagar 24.000 pesetas

ECONOMÍA

El país europeo que ofrece

El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica