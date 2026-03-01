Martínez apuesta por un medio rural con "calidad de vida" y "cultura": "No puede haber solo frontón y bar"

La advertencia de que, sin medidas efectivas, solo unas pocas personas podrían quedarse en los pueblos gestionando todas las tierras comunales, poniendo en peligro la biodiversidad, ha marcado uno de los puntos clave expuestos por Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, en un acto celebrado en Valladolid ante 150 integrantes de las Juventudes Socialistas. Según informó Europa Press, Martínez destacó que el relevo generacional debe impulsarse con propuestas ambiciosas para frenar tanto el abandono territorial como la pérdida de sostenibilidad humana y ambiental en el medio rural.

Martínez subrayó la necesidad de transformar el entorno rural mediante más y mejores servicios, una oferta cultural amplia y la creación de oportunidades laborales que incentiven a los jóvenes a permanecer en sus comunidades. De acuerdo con Europa Press, el aspirante socialista recalcó que el desafío de evitar la despoblación no se limita solo a la rentabilidad económica, sino a alcanzar una “calidad de vida” que vuelva atractivo residir en las zonas rurales. Añadió que “para un joven con mínimas inquietudes, no puede haber solo el frontón y el bar”, en clara alusión a la escasez de alternativas culturales y de ocio en muchos pueblos.

El medio Europa Press detalló que Martínez, acompañado en el acto por el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, así como por la número uno de la lista por Valladolid, Patricia Gómez Urban, y el secretario general de las Juventudes Socialistas en la Comunidad, Diego Vallejo, subrayó que el arraigo requiere crear entornos donde se facilite el acceso a los servicios públicos y privados en un plazo razonable, de modo que la vida en el pueblo resulte atractiva y satisfactoria.

En este contexto, Martínez advirtió ante los jóvenes asistentes que sin estas medidas, la juventud continuará marchándose a las ciudades, lo que provocaría un proceso de abandono masivo del territorio rural. Según publicó Europa Press, argumentó que este fenómeno conllevaría la concentración de las tierras comunales en manos de pocos y la consiguiente pérdida de biodiversidad, vinculando la sostenibilidad ambiental con la presencia estable de población en los pueblos.

En relación con el papel de la cultura, el candidato insistió en que la política cultural destinada al medio rural debe ir más allá de propuestas superficiales y asumir un compromiso firme por parte de la administración autonómica. Martínez señaló que “la necesidad de generar esos relevos generacionales tiene que ir a más con una política cultural que no sea pan y circo, y que tiene que asumir también la administración autonómica”, según consignó Europa Press.

Respecto al empleo, Martínez planteó una batería de incentivos destinados a las empresas para fomentar la contratación de personas menores de 35 años, calificándolo como imprescindible para lograr que el sector empresarial encuentre atractivo invertir y arraigar empleo en las zonas rurales. De acuerdo con Europa Press, el candidato también defendió la formación educativa alineada con la demanda del mercado laboral de cada territorio, proponiendo ayudas como la "cuota cero" para autónomos durante sus cuatro primeros años de actividad.

Martínez abogó por una reconversión cultural y social que posicionara el emprendimiento como una opción válida en el ámbito rural, resaltando que esta transformación debe ser impulsada tanto desde la educación como desde los gobiernos locales. En palabras recogidas por Europa Press, subrayó la importancia de acabar con las “jornadas interminables” en el comercio rural, un factor que, según su visión, desmotiva a los jóvenes a incorporarse a este sector, al tiempo que reclamó la dignificación de los salarios.

Consultado por las medidas propuestas para la prevención de incendios forestales tras los fuegos registrados el pasado verano en la comunidad, Martínez anunció una iniciativa legislativa centrada en la gestión forestal, vinculada a un marco de desarrollo rural más amplio, además de la creación de un operativo antiincendios permanente que funcione durante los 365 días del año. Europa Press reportó que, en su intervención, el candidato planteó el establecimiento de un Control de Bomberos autonómico que coordine a las distintas fuerzas de Protección Civil, los servicios de Emergencias y los recursos estatales cada vez que se dé una emergencia de este tipo.

La reapertura del Centro de Gestión Forestal de Soria, cerrado bajo el argumento de la crisis, también figura entre sus propuestas, según informó Europa Press. Martínez defendió que la prevención y combate efectivo de los incendios requiere políticas públicas sólidas y capacidad de inversión, al afirmar que “el fuego se apaga con políticas públicas”.

En conjunto, tal como publicó Europa Press, las propuestas de Martínez giran en torno a un cambio integral del medio rural que combine infraestructuras, servicios, cultura y oportunidades económicas, a fin de garantizar la supervivencia de estas comunidades y frenar el éxodo juvenil.