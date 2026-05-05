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82-105. Olympiacos se da un festival en Mónaco y sella su pase a la Final Four de Atenas

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Redacción Deportes, 5 may (EFE).- El Olympiacos se convirtió en el primer equipo en sellar su pase a la Final a Cuatro de Atenas, la quinta consecutiva de los helenos, tras imponerse con autoridad por 82-105 ante el AS Mónaco en el tercer partido de una serie que los de Georgios Bartzokas dominaron de principio a fin y que resolvieron por la vía rápida (3-0) tras rematar la faena y darse un festival en el Principado.

Consciente de la trascendencia del encuentro y lastrado por las recientes bajas de Alpha Diallo y Daniel Theis, el AS Monaco saltó al parqué de la Salle Gaston Médecin con la energía y la determinación de hacerse fuerte en su casa, intentar presentar batalla ante el líder de la fase regular de la Euroliga y mantener viva una eliminatoria que se trajo de Grecia con un 2-0 en contra.

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Dos triples tempraneros de Mike James sembraron la ilusión al situar a los de Manu Markoishvili con un 10-3 de salida, si bien la reacción de Olympiacos no se hizo esperar. Aprovechando su efectividad de cara al aro, los griegos devolvieron un parcial de 9-0 para colocarse por delante con buenos minutos de Thomas Walkup, que anotó cuatro de los seis triples que los helenos encestaron en el primer cuarto (17-26).

Desde entonces, el juego recuperó el desequilibrio propio de los dos primeros choques de la serie. La incontestable superioridad del combinado de El Pireo, dominador en los tableros, el rebote y el perímetro, desbarató las opciones de los locales al marcharse al descanso doblándolos en valoración acumulada y con una ventaja de 21 puntos que resultó ser definitiva (40-61).

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El pasó por vestuarios no cambió la tónica del choque. Aunque los monegascos encontraron buenas secuencias para igualar algo las fuerzas y maquillar el marcador en el último cuarto, en el que lograron colocarse a doce puntos a falta de cinco minutos, en ningún momento tuvieron opciones reales de disputar la victoria.

Los 21 puntos de Matthew Strazel, que se marchó lesionado en el último cuarto, y los 19 de Jaron Blossomgame quedaron eclipsados por la gran noche de Evan Fournier, que cerró uno de sus mejores encuentros de la temporada con 22 puntos, 6/10 en triples, 5 asistencias y 23 de valoración. EFE

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