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1-0. Saka da ventaja al Arsenal al descanso

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Londres, 5 may (EFE).- Un gol de Bukayo Saka en el último minuto de la primera parte da ventaja al Arsenal al descanso contra el Atlético de Madrid (1-0), en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

Los 'Gunners', después de no haber disparado a puerta en toda la primera parte, se encontraron con el primer tanto del partido en un rechace de Jan Oblak a disparo de Leandro Trossard que remató a placer en el área pequeña Saka. EFE

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