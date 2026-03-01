Llorca hace balance de tres meses como 'president': 133 actos con "el foco" en "bajada de impuestos y diálogo"

La dotación económica destinada a avales de vivienda destinada a facilitar la compra de inmuebles para jóvenes en la Comunitat Valenciana alcanzó los 30 millones de euros en el trimestre más reciente, cifra que supone un aumento del 50% respecto a la partida inicial. Con ello, el programa del Institut Valencià de Finances pasó de cubrir hasta el 15% del precio de la vivienda al 20%, lo cual permite a los beneficiarios obtener préstamos bancarios por hasta el 100% del valor del inmueble. La medida formó parte del balance presentado por el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en sus primeros tres meses al frente del gobierno autonómico. Según informó Europa Press, el mandatario subrayó que este tipo de iniciativas pretenden facilitar el arraigo de las nuevas generaciones y abordar problemáticas surgidas en el contexto social actual.

De acuerdo con Europa Press, Pérez Llorca dio cuenta de los principales ejes de su gestión en un comunicado tras cumplir su primer trimestre en el cargo, periodo en el que participó en 133 actos que, según su propia descripción, mantuvieron como prioridades la reducción de impuestos, el diálogo institucional y la atención a las necesidades de jóvenes y familias. El jefe del Consell insistió en que todas las acciones del gobierno autonómico buscan impulsar el desarrollo social y económico del territorio y enfocarse en el bienestar de los vecinos.

En materia fiscal, Pérez Llorca destacó la ampliación de deducciones sociales del IRPF para las clases medias, gracias a la que un millón de personas podrán deducir gastos como tratamientos dentales, cuotas de gimnasio y atención a enfermedades crónicas. El líder autonómico defendió que esta medida reafirma el compromiso del ejecutivo valenciano con una política tributaria que califica de justa. En el mismo ámbito, resaltó la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el contexto de transmisión de empresas familiares. Al explicar la reforma impositiva, el president definió el sistema fiscal resultante como más equitativo y solidario, orientado a rentas medias y bajas.

Europa Press reportó que otro de los focos de la gestión de Pérez Llorca es el diálogo institucional, concebido como herramienta para beneficiar tanto a la sociedad alicantina, valenciana y castellonense como para consolidar mejoras en su presente y futuro. Dentro de esa línea, el president mantuvo reuniones con dirigentes de las tres diputaciones provinciales y representantes de entidades del territorio valenciano, incluyendo asociaciones agrarias y plataformas empresariales. Entre los encuentros institucionales más destacados, la presidencia de la Generalitat mantuvo reuniones tanto con el Rey Felipe VI como con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. Durante este último encuentro, Pérez Llorca presentó un total de 100 acciones propuestas para la reconstrucción económica, el incentivo del empleo y la mejora de la vida de los ciudadanos, de las cuales tres ya han adquirido carácter de compromiso: la exención de tributación para ayudas concedidas a afectados por la DANA, la inclusión del sector cerámico en el sistema de compensación de costes indirectos de CO2 y la creación de la Comisión Mixta para la reconstrucción por daños de inundaciones.

Respecto a la juventud, el president reiteró la importancia de promover iniciativas que apoyen las posibilidades de futuro dentro de la comunidad, según recogió Europa Press. Entre las medidas orientadas a este colectivo, figura la bonificación económica para acceder a la vivienda y el acceso gratuito al primer curso universitario para estudiantes que aprueben todas las asignaturas, lo cual reconoce el rendimiento académico. Asimismo, anunció el proyecto de una Red de Universidades de la Comunitat Valenciana para el Empleo, que buscará adecuar la oferta de títulos a las prioridades sociales y del mercado laboral, además de establecer mecanismos de seguimiento sobre la empleabilidad de los titulados.

Europa Press detalló que el patrimonialismo local y las tradiciones económicas también constituyen ejes de la actuación del gobierno valenciano. Entre los desplazamientos institucionales del president en sus primeros meses al frente del ejecutivo, destacaron dos viajes oficiales: uno a la Feria Internacional de Turismo en Madrid, donde se anunció un aumento de 10 millones de euros en la promoción exterior, y otro a la Fruit Logistic de Berlín, feria donde se evidenció el crecimiento del sector agroalimentario valenciano, que alcanzó un récord de exportaciones por valor superior a los 10.000 millones de euros en 2025. En este contexto, Pérez Llorca enfatizó la necesidad de un apoyo institucional constante a la agricultura local y a la innovación, además de garantizar la disponibilidad de agua para el campo. La creación de la Mesa del Agua y Regadío de la Comunitat Valenciana, que se constituirá en los próximos meses, forma parte de esta agenda.

En relación al acceso a la vivienda, Europa Press señaló que la Generalitat impulsó planes como el Plan Vive, ayudas al alquiler, el Bono Joven y subvenciones para la regeneración urbana y rehabilitación, tanto a ayuntamientos como a particulares. Pérez Llorca adelantó que la próxima Ley de Simplificación Administrativa contendrá una reforma que fortalecerá los controles en la asignación de Viviendas de Protección Pública, asegurando su distribución correcta y priorizando a los vecinos a la hora de acceder a una vivienda protegida en su municipio de residencia.

El mandatario destacó el propósito de mantener un sistema sanitario público sólido, según consignó Europa Press. Entre las novedades, mencionó la Estrategia contra el Cáncer impulsada por la administración autonómica, que implementará en toda la comunidad circuitos definidos de diagnóstico avanzado, con el objetivo de que cualquier sospecha de cáncer genere una respuesta homogénea y rápida basada en criterios comunes en todo el territorio valenciano.

A lo largo de los primeros tres meses de mandato, según expuso Europa Press, Pérez Llorca insistió en que la gestión de la Generalitat se basa en la actuación por y para los ciudadanos, profundizando en medidas destinadas a ampliar la equidad en materia fiscal, mejorar el acceso a la vivienda y reforzar los servicios públicos, y poniendo énfasis en la colaboración entre instituciones y en el respaldo al tejido productivo y social del territorio.