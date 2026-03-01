Espana agencias

Feijóo afirma que "España debe estar sin matices junto a las democracias liberales" en el conflicto en Irán

El líder del Partido Popular exige una postura clara ante la crisis regional tras el bombardeo en Teherán, insta a abandonar los términos ambiguos y advierte sobre el riesgo de debilitar la defensa de los derechos humanos fundamentales

Después de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta posterior del gobierno iraní, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se refirió al rol del Ejecutivo español en la crisis regional. Feijóo manifestó que la defensa de los derechos humanos debe figurar de forma permanente en la política exterior de España, y subrayó la importancia de una postura clara y sin ambigüedades junto a las democracias liberales, según consignó Europa Press.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Feijóo expresó mediante un mensaje en la red social X que resulta necesario evitar la dilución de responsabilidades durante situaciones de conflicto internacional como la que enfrenta Irán en la actualidad. El presidente del Partido Popular advirtió que el orden internacional resulta afectado cuando un gobierno emplea el terror y la desestabilización como herramientas de acción exterior. A su juicio, la estabilidad global exige que los actores internacionales definan sus posiciones con claridad, adopten una actitud responsable y establezcan límites precisos frente a quienes amenazan la seguridad.

El dirigente popular reclamó que, ante la situación generada por el régimen iraní, Europa y España eviten el uso de términos ambiguos y apuesten por criterios morales firmes. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, Feijóo afirmó: “El mundo es mejor cuando cae un tirano”, en referencia a la necesidad de apoyar los procesos que refuercen la democracia y los derechos fundamentales. Esta postura la vinculó con la exigencia de claridad para distinguir entre aquellos que defienden la libertad y quienes la ponen en riesgo, remarcando que el interés nacional no puede ceder ante políticas exteriores de gobiernos autoritarios.

Feijóo señaló también: “Algo falla cuando Hamás, los hutíes y el régimen iraní aplauden al Gobierno. Eso no es defender los intereses de España, sino ponerlos en riesgo”. Según informó Europa Press, el líder del Partido Popular remarcó que España debe alinearse en todo momento con el bloque de las democracias liberales y no apartarse de ese posicionamiento. En su análisis, la defensa de los derechos humanos no debe adaptarse a los vaivenes del contexto internacional ni depender de valoraciones tácticas o silencios selectivos.

En otro pasaje recogido por Europa Press, Feijóo argumentó que quienes han guardado silencio frente a la represión sistemática en Irán carecen de legitimidad para emitir juicios en materia de derechos fundamentales, postulando que estos derechos son universales y no fluctúan según coyunturas políticas. Insistió en que uno de los pilares de la acción exterior española debe ser la incesante defensa de los valores democráticos frente a gobiernos que persiguen o silencian las libertades básicas de sus ciudadanos.

El presidente del Partido Popular mencionó de forma particular la situación de las mujeres en Irán, al destacar que ellas representan la determinación de quienes no renuncian a sus libertades esenciales a pesar de las condiciones adversas. En su mensaje, Feijóo recordó que a lo largo de décadas los ciudadanos en esa región “han sufrido persecución, cárcel y muerte por defender libertades básicas”, y situó a Europa como el espacio político donde la protección de dichos derechos se tradujo en leyes, instituciones y sistemas de garantías.

Al referirse a la relación de España con el entorno internacional, Feijóo abogó también por la contención y la búsqueda de soluciones negociadas ante crisis como la del conflicto en Irán. Según el reporte de Europa Press, el dirigente popular subrayó la necesidad de evitar una escalada bélica y fortalecer la diplomacia sin ceder en cuestiones de principios. Feijóo concluyó su intervención invitando a los responsables políticos europeos a asumir la responsabilidad histórica de defender el marco de libertades y rechazar toda forma de tiranía.

