IU pide a Sánchez explicaciones "claras y convincentes" ante presuntos casos de corrupción

Madrid, 7 jun (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha dicho este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como máximo dirigente del PSOE "debe dar explicaciones claras y convincentes" sobre los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido.

Maíllo, durante la apertura de la reunión de la Coordinadora Federal de IU, máximo órgano de debate y dirección de la formación, ha manifestado que "el Partido Socialista tiene un problema con la corrupción" y ha añadido que "si estuviera la casa limpia, no habría base" para la "estrategia de derribo" de la derecha contra el actual Ejecutivo.

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Ha afirmado que Pedro Sánchez "tiene que asumir la responsabilidad" de haber elegido a dos responsables de organización, que han tenido prácticas rechazables, y, en alusión a José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que hay que conocer "qué hacía un expresidente del Gobierno dedicándose a promover el negocio de sus hijas con recepción de facturas de comisionistas amigos suyos".

Maíllo considera que, además, "Pedro Sánchez tiene que hacer algo más, que es hablar con leyes" y ha recordado que un año después están esperando el cumplimiento de las 35 medidas que IU propuso contra la corrupción, que "no se han tomado ni llevado a cabo".

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Ha añadido que "si Moncloa sigue con sus decisiones unilaterales sin tener en cuenta la otra parte del Gobierno, nos sentimos liberados de estas y debemos proponer directamente a la sociedad española las medidas que de manera urgente tenemos que abordar en la agenda de Gobierno".

Maíllo ha dicho que el motivo principal por el que están en el Gobierno es para hacer reformas sociales, y blindar y extender derechos, y ha añadido que "o espabilan en el PSOE, o los espabilamos por el bien del país".

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Ha manifestado que aunque el anuncio de la presentación de los Presupuestos Generales para 2027 es una noticia positiva, no quieren que sea "un conejo en la chistera" y sirva solo para desviar la atención sobre la parálisis del PSOE y sus "corruptelas".

Ha dicho que, o explica y ataja estas, "o no desatascamos para precisamente utilizar el presupuesto en una aceleración de las reformas estructurales que necesita nuestro país".

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Por otro lado, ha indicado que el acto 'Un paso al frente', celebrado el pasado fin de semana en Barcelona, en el que participaron Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, "marca un hito ya irreversible".

Ha añadido que "hay que empujar estas alianzas en todos los territorios" y que siguen abiertos a hablar para hacer un "frente fuerte" que sirva para los intereses de la mayoría social.

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En cuanto a la visita del papa León XIV a España, ha dicho que es un buen recordatorio de las posiciones en favor de la paz y su confrontación con Trump y "sus guerras", así como de su disposición favorable a la dignidad de las personas migrantes. EFE