Espana agencias

IU pide a Sánchez explicaciones "claras y convincentes" ante presuntos casos de corrupción

Guardar
Google icon

Madrid, 7 jun (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha dicho este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como máximo dirigente del PSOE "debe dar explicaciones claras y convincentes" sobre los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido.

Maíllo, durante la apertura de la reunión de la Coordinadora Federal de IU, máximo órgano de debate y dirección de la formación, ha manifestado que "el Partido Socialista tiene un problema con la corrupción" y ha añadido que "si estuviera la casa limpia, no habría base" para la "estrategia de derribo" de la derecha contra el actual Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Ha afirmado que Pedro Sánchez "tiene que asumir la responsabilidad" de haber elegido a dos responsables de organización, que han tenido prácticas rechazables, y, en alusión a José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que hay que conocer "qué hacía un expresidente del Gobierno dedicándose a promover el negocio de sus hijas con recepción de facturas de comisionistas amigos suyos".

Maíllo considera que, además, "Pedro Sánchez tiene que hacer algo más, que es hablar con leyes" y ha recordado que un año después están esperando el cumplimiento de las 35 medidas que IU propuso contra la corrupción, que "no se han tomado ni llevado a cabo".

PUBLICIDAD

Ha añadido que "si Moncloa sigue con sus decisiones unilaterales sin tener en cuenta la otra parte del Gobierno, nos sentimos liberados de estas y debemos proponer directamente a la sociedad española las medidas que de manera urgente tenemos que abordar en la agenda de Gobierno".

Maíllo ha dicho que el motivo principal por el que están en el Gobierno es para hacer reformas sociales, y blindar y extender derechos, y ha añadido que "o espabilan en el PSOE, o los espabilamos por el bien del país".

Ha manifestado que aunque el anuncio de la presentación de los Presupuestos Generales para 2027 es una noticia positiva, no quieren que sea "un conejo en la chistera" y sirva solo para desviar la atención sobre la parálisis del PSOE y sus "corruptelas".

Ha dicho que, o explica y ataja estas, "o no desatascamos para precisamente utilizar el presupuesto en una aceleración de las reformas estructurales que necesita nuestro país".

Por otro lado, ha indicado que el acto 'Un paso al frente', celebrado el pasado fin de semana en Barcelona, en el que participaron Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, "marca un hito ya irreversible".

Ha añadido que "hay que empujar estas alianzas en todos los territorios" y que siguen abiertos a hablar para hacer un "frente fuerte" que sirva para los intereses de la mayoría social.

En cuanto a la visita del papa León XIV a España, ha dicho que es un buen recordatorio de las posiciones en favor de la paz y su confrontación con Trump y "sus guerras", así como de su disposición favorable a la dignidad de las personas migrantes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Junts asegura que no ha tenido "ningún contacto" con el PP para una moción de censura

Infobae

José Manuel Almuzara: el "momentazo" de la visita del papa será ante la tumba de Gaudí

Infobae

Adjudicados los contratos con los laboratorios metalúrgicos para analizar los carriles de Adamuz

Adjudicados los contratos con los laboratorios metalúrgicos para analizar los carriles de Adamuz

Muere un joven tras recibir una descarga eléctrica al salir de una piscina en Sevilla

Infobae

El PSOE lleva al Pleno del Congreso su propuesta para multar con hasta 2.000 euros a diputados expulsados de una sesión

El PSOE lleva al Pleno del Congreso su propuesta para multar con hasta 2.000 euros a diputados expulsados de una sesión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

Las familias hacen malabares entre campamentos, escasos días libres y “depender de una red familiar que no siempre existe” para poder conciliar en verano

Así cotizan y cobran la pensión los sacerdotes, monjas y otros religiosos en España: del RETA al Régimen General de la Seguridad Social

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

DEPORTES

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

Cómo los audios de Florentino sentenciaron sus apoyos: las “estafas” y “zoquetes” se unen a la candidatura de Riquelme

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”