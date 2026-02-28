Espana agencias

Moreno rompe a llorar en el discurso del 28F al recordar a víctimas de Adamuz: "Nunca os dejaremos solos"

Visiblemente conmovido durante la ceremonia oficial del Día de Andalucía, el presidente autonómico suspende su intervención varias veces tras evocar a quienes fallecieron en Adamuz y asegura a familiares su total respaldo en la búsqueda de justicia y verdad

El discurso institucional del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, experimentó varias interrupciones por la emoción tras evocar el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, durante la ceremonia oficial del Día de Andalucía. Según publicó el medio original, Moreno expresó su compromiso con las familias de las víctimas afirmando: “Nunca os dejaremos solos” y prometió alcanzar la verdad, con dignidad y respeto, para quienes perdieron a sus seres queridos en la tragedia.

Tal como consignó el medio, el evento se desarrolló durante el acto de entrega de distinciones honoríficas, ocasión en la que el presidente autonómico detuvo en varias ocasiones su intervención al referirse tanto al suceso como al discurso pronunciado por Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre—una de las fallecidas en el accidente del tren Alvia—quien intervino en el funeral en Huelva, junto a su hermano Fidel, representando a las familias afectadas. Moreno revivió ante los presentes las primeras horas posteriores al accidente, ocurridas la noche del 18 de enero, relatando el panorama de confusión, el frío, la oscuridad y las expresiones de angustia que presenció al llegar al lugar de los hechos. El presidente aseguró que desde el primer momento existió una respuesta inmediata y coordinada de todos los servicios de emergencia para atender a las víctimas.

Durante su alocución, el presidente recibió una prolongada ovación tras compartir que numerosos ciudadanos y autoridades habían elogiado la capacidad de respuesta del pueblo andaluz. No obstante, Moreno sostuvo que este comportamiento representaba simplemente los valores habituales de la región, aprendidos desde la infancia y replicados de forma espontánea por la sociedad local. Reiteró que Andalucía se caracteriza por la empatía, la solidaridad y la concordia social, advirtiendo que en el territorio andaluz no se utilizará el sufrimiento de la ciudadanía para promover intereses particulares ni para fomentar la división. “Lo que hay que hacer es lo que hemos hecho, atender al sufrimiento de las familias y escucharlas antes, escucharlas ahora y escucharlas en el futuro”, manifestó Moreno, según informó el medio.

En otro momento clave de la ceremonia, Moreno contextualizó el impacto del accidente de Adamuz dentro de un inicio de año calificado como especialmente adverso para Andalucía, con la suma de temporales meteorológicos que generaron graves consecuencias humanas y materiales en poco tiempo. El mandatario regional comparó la secuencia de adversidades con la trama del filme ‘Todo a la vez en todas partes’ al referirse a la confluencia de riesgos en el territorio. Destacó que, tras el accidente ferroviario, la región se enfrentó seguidamente a varias borrascas; mencionó situaciones como un embalse superando su límite de seguridad y un río en estado de alerta roja, lo que casi provocó un desbordamiento. En ese contexto, algunas familias tuvieron que ser evacuadas de manera urgente. Moreno expresó que la coordinación y la respuesta adecuada de las distintas administraciones resultaron determinantes para evitar daños aún mayores.

El presidente de la Junta citó el ejemplo del trabajo conjunto entre los alcaldes de Grazalema, de signo socialista, y de Ronda, del Partido Popular, quienes acordaron en poco tiempo la evacuación de una localidad de la Sierra gaditana. Según detalló el medio, Moreno enfatizó que en Andalucía las diferencias políticas tienden a desaparecer en circunstancias de emergencia y que la prioridad de su gobierno se centra en poner en marcha las medidas necesarias para la recuperación de las zonas y familias afectadas.

El acto de entrega de distinciones reunió a numerosas autoridades y personalidades, aunque, según reportó el medio, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no estuvo presente en el evento; sí asistió al pleno institucional del Parlamento andaluz. En representación del Ejecutivo central participó la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla.

El listado de reconocimientos institucionales otorgados este año incluyó el nombramiento de Manuel Carrasco, cantante de Huelva, y Paz Vega, actriz sevillana, como Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía, respectivamente. Las Medallas de Andalucía recayeron en diversos ámbitos de la sociedad regional, destacando el reconocimiento al pueblo de Adamuz, el Museo de la Autonomía, la modelo y presentadora Eva González, Juvencio Maeztu, director general de Ingka Group (Ikea); la periodista Sandra Golpe, el ingeniero y responsable de ciberseguridad en Google, Bernardo Quintero; el grupo musical Cantores de Híspalis; el torero José Antonio ‘Morante de la Puebla’; la cantante y actriz Ana Mena; la futbolista Olga Carmona; la karateca María Torres García; Ana Requena, presidenta ejecutiva de Randstad España; Raúl Berdonés, directivo de Secuoya Content Group; la investigadora Rosa María Rodríguez Domínguez, y las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos distribuidas en las ocho provincias andaluzas.

Durante todo el discurso, el presidente subrayó la importancia de atender a las familias y mantener un proceso de escucha permanente. Insistió en el valor del apoyo institucional y ciudadano frente a circunstancias tanto trágicas como inesperadas. La intervención de Moreno estuvo marcada por la emoción, la rememoración de los hechos y el compromiso expresado de “nunca dejar solos” a los afectados por el accidente de Adamuz.

