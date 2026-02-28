Espana agencias

Moreno pide evitar que Andalucía se vuelva "oscura, amarga e inhóspita": "La Andalucía amable y sin miedo somos mayoría"

A pocos meses de los comicios regionales, el titular del Ejecutivo autonómico insta a los ciudadanos a preservar la concordia y rechazar la crispación, reivindicando el clima social y los logros de la comunidad frente a la polarización

Guardar

Durante la ceremonia de entrega de distinciones honoríficas realizada por la Junta de Andalucía con motivo del 28 de febrero, el presidente autonómico, Juanma Moreno, se dirigió especialmente a la población joven, reconociendo que suelen verse más afectados por problemas como el acceso a la vivienda, el empleo y el bienestar emocional. Según informó el medio, Moreno aseguró ante los asistentes que el gobierno andaluz se esfuerza en buscar respuestas que aporten seguridad y certezas a este colectivo. El mandatario hizo este llamamiento a pocos meses de celebrarse las elecciones autonómicas, subrayando la importancia de proteger a Andalucía frente a situaciones de crispación social e invitando a la ciudadanía a rechazar actitudes que fomenten la polarización.

De acuerdo con lo publicado, el acto contó con la ausencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien participó previamente en el Pleno institucional del Parlamento andaluz. La representación del Ejecutivo central en la ceremonia quedó a cargo de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla.

Durante su intervención institucional, Moreno destacó que su gobierno ha fomentado la estabilidad, la seguridad y la concordia en un entorno internacional marcado por la incertidumbre y el cambio acelerado de las reglas políticas. Según detalla la fuente, el presidente de la Junta alertó sobre el riesgo de perder estas virtudes, advirtiendo que la sociedad suele valorar la estabilidad solo cuando se pierde. Insistió en que corresponde a la ciudadanía preservar la salud social andaluza y proteger a la región de la polarización y los conflictos diarios.

Tal como publicó la fuente, Moreno describió a Andalucía como una comunidad donde el ambiente resulta atractivo tanto para residentes como para visitantes, resaltando “no porque lo tenga todo, sino porque tiene lo importante”. Aseguró que “no vamos a permitir que Andalucía se vuelva oscura, amarga, inhóspita”, haciendo un emplazamiento a la ciudadanía para mantenerse alejados de quienes propagan desencuentros y negatividad.

El presidente argumentó que la característica principal de la sociedad andaluza es su carácter amable y su ausencia de temor, afirmando que este perfil constituye la mayoría en la región. Según Moreno, “la nuestra es la revolución de la alegría, la revolución de las soluciones, del trabajo en equipo. Y da resultado”.

En relación con la gestión realizada durante su mandato, Moreno puso en valor el esfuerzo conjunto de la población para impulsar el desarrollo diario del territorio andaluz. Reconoció que el equipo de gobierno también comete errores, pero sostuvo que los afrontan y corrigen, buscando mejoras continuas. El mandatario subrayó además, según reportó la fuente, que Andalucía ocupa actualmente una posición destacada con mayor peso a nivel nacional y europeo y que la imagen de la comunidad se valora positivamente.

En el marco de este acto institucional, se otorgaron los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía correspondientes a 2026 al cantante Manuel Carrasco, originario de Huelva, y a la actriz sevillana Paz Vega. A su vez, la Junta concedió las Medallas de Andalucía a diferentes personalidades e instituciones, entre ellas el pueblo de Adamuz (Córdoba), el Museo de la Autonomía, la modelo y presentadora Eva González, el director general y CEO de Ingka Group (Ikea), Juvencio Maeztu, la periodista Sandra Golpe, el ingeniero y director de Ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero, el grupo musical Cantores de Híspalis, el torero José Antonio 'Morante de la Puebla', la cantante y actriz Ana Mena, la futbolista Olga Carmona, la karateca María Torres García, la presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España, Ana Requena, el fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, Raúl Berdonés, la investigadora Rosa María Rodríguez Domínguez y las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos que operan en las ocho provincias de la comunidad.

Finalmente, según detalló la fuente, Moreno defendió que la convivencia pacífica y el espíritu de colaboración permiten que Andalucía enfrente los desafíos actuales y futuros. Aseguró que la ciudadanía tiene en sus manos la responsabilidad de proteger el clima social alcanzado y de seguir apostando por la concordia ante el escenario electoral próximo.

Temas Relacionados

AndalucíaJuanma MorenoJunta de AndalucíaElecciones autonómicasEspañaCórdobaDistinciones honoríficasManuel CarrascoPaz VegaMedallas de AndalucíaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Montero defiende un 28F de reivindicación frente a la "política de escaparate" de Moreno: "Menos fotos y más gestión"

María Jesús Montero arremete contra la gestión del Gobierno andaluz, exige priorizar los servicios públicos y llama a convertir el Día de Andalucía en símbolo de resistencia ante lo que denuncia como abandono de sectores clave para la ciudadanía

Montero defiende un 28F de

Moreno rompe a llorar en el discurso del 28F al recordar a víctimas de Adamuz: "Nunca os dejaremos solos"

Visiblemente conmovido durante la ceremonia oficial del Día de Andalucía, el presidente autonómico suspende su intervención varias veces tras evocar a quienes fallecieron en Adamuz y asegura a familiares su total respaldo en la búsqueda de justicia y verdad

Moreno rompe a llorar en

Patxi López apela a "la desescalada y al diálogo" tras el ataque de EEUU e Israel a Irán

El portavoz socialista en el Congreso insiste en evitar una escalada de violencia tras recientes bombardeos, respalda el rechazo de Pedro Sánchez y defiende el respeto al derecho internacional y los derechos humanos en toda crisis geopolítica

Infobae

Patxi López, tras ser increpado en Salamanca: "Es un ejemplo de cómo la derecha está inoculando odio en la gente"

El vocero socialista protagonizó un acto en plena campaña en Salamanca que fue interrumpido por gritos e insultos, situación que él mismo atribuye a una estrategia para fomentar la crispación política y la hostilidad social en el contexto electoral

Patxi López, tras ser increpado

Feijóo confronta el aval que es Mañueco para CyL frente a los que se presentan "para bloquear y no gobernar"

Alberto Núñez Feijóo destaca la trayectoria y el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta, subrayando resultados en educación, políticas sociales y economía, y critica la falta de experiencia de los rivales en la gestión pública

Feijóo confronta el aval que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un experto en incendios forestales

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

ECONOMÍA

Los Goya regresan a Barcelona:

Los Goya regresan a Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

La Justicia condena a una agencia de detectives a indemnizar a una mujer con incapacidad permanente total con 3.000 euros por fotografiarla en su casa

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica