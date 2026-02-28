Moreno pide evitar que Andalucía se vuelva "oscura, amarga e inhóspita": "La Andalucía amable y sin miedo somos mayoría"

Durante la ceremonia de entrega de distinciones honoríficas realizada por la Junta de Andalucía con motivo del 28 de febrero, el presidente autonómico, Juanma Moreno, se dirigió especialmente a la población joven, reconociendo que suelen verse más afectados por problemas como el acceso a la vivienda, el empleo y el bienestar emocional. Según informó el medio, Moreno aseguró ante los asistentes que el gobierno andaluz se esfuerza en buscar respuestas que aporten seguridad y certezas a este colectivo. El mandatario hizo este llamamiento a pocos meses de celebrarse las elecciones autonómicas, subrayando la importancia de proteger a Andalucía frente a situaciones de crispación social e invitando a la ciudadanía a rechazar actitudes que fomenten la polarización.

De acuerdo con lo publicado, el acto contó con la ausencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien participó previamente en el Pleno institucional del Parlamento andaluz. La representación del Ejecutivo central en la ceremonia quedó a cargo de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla.

Durante su intervención institucional, Moreno destacó que su gobierno ha fomentado la estabilidad, la seguridad y la concordia en un entorno internacional marcado por la incertidumbre y el cambio acelerado de las reglas políticas. Según detalla la fuente, el presidente de la Junta alertó sobre el riesgo de perder estas virtudes, advirtiendo que la sociedad suele valorar la estabilidad solo cuando se pierde. Insistió en que corresponde a la ciudadanía preservar la salud social andaluza y proteger a la región de la polarización y los conflictos diarios.

Tal como publicó la fuente, Moreno describió a Andalucía como una comunidad donde el ambiente resulta atractivo tanto para residentes como para visitantes, resaltando “no porque lo tenga todo, sino porque tiene lo importante”. Aseguró que “no vamos a permitir que Andalucía se vuelva oscura, amarga, inhóspita”, haciendo un emplazamiento a la ciudadanía para mantenerse alejados de quienes propagan desencuentros y negatividad.

El presidente argumentó que la característica principal de la sociedad andaluza es su carácter amable y su ausencia de temor, afirmando que este perfil constituye la mayoría en la región. Según Moreno, “la nuestra es la revolución de la alegría, la revolución de las soluciones, del trabajo en equipo. Y da resultado”.

En relación con la gestión realizada durante su mandato, Moreno puso en valor el esfuerzo conjunto de la población para impulsar el desarrollo diario del territorio andaluz. Reconoció que el equipo de gobierno también comete errores, pero sostuvo que los afrontan y corrigen, buscando mejoras continuas. El mandatario subrayó además, según reportó la fuente, que Andalucía ocupa actualmente una posición destacada con mayor peso a nivel nacional y europeo y que la imagen de la comunidad se valora positivamente.

En el marco de este acto institucional, se otorgaron los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía correspondientes a 2026 al cantante Manuel Carrasco, originario de Huelva, y a la actriz sevillana Paz Vega. A su vez, la Junta concedió las Medallas de Andalucía a diferentes personalidades e instituciones, entre ellas el pueblo de Adamuz (Córdoba), el Museo de la Autonomía, la modelo y presentadora Eva González, el director general y CEO de Ingka Group (Ikea), Juvencio Maeztu, la periodista Sandra Golpe, el ingeniero y director de Ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero, el grupo musical Cantores de Híspalis, el torero José Antonio 'Morante de la Puebla', la cantante y actriz Ana Mena, la futbolista Olga Carmona, la karateca María Torres García, la presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España, Ana Requena, el fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, Raúl Berdonés, la investigadora Rosa María Rodríguez Domínguez y las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos que operan en las ocho provincias de la comunidad.

Finalmente, según detalló la fuente, Moreno defendió que la convivencia pacífica y el espíritu de colaboración permiten que Andalucía enfrente los desafíos actuales y futuros. Aseguró que la ciudadanía tiene en sus manos la responsabilidad de proteger el clima social alcanzado y de seguir apostando por la concordia ante el escenario electoral próximo.