El Polisario lamenta que en 50 años ningún Gobierno español haya enmendado el "error histórico" del Sáhara

Al cumplirse medio siglo desde la retirada de España del Sáhara Occidental, Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario, resalta que la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en 1976 respondió a un vacío jurídico tras la salida del último militar español del territorio. Según consignó Europa Press, Arabi insiste en que España, de acuerdo con el Derecho Internacional, mantiene la condición de potencia administradora del Sáhara Occidental, una posición legal que no radica únicamente en el reconocimiento del Polisario, sino en el marco normativo internacional.

Arabi expresó en entrevista con Europa Press su decepción porque, en estos 50 años, ningún gobierno español ha revertido lo que denomina el "error histórico" de abandonar el Sáhara Occidental sin garantizar la conclusión del proceso de descolonización ni la celebración del referéndum de autodeterminación previsto. Explica que la actitud sostenida por las autoridades políticas españolas ha tenido consecuencias graves en las condiciones de vida y el bienestar del pueblo saharaui, el cual, en sus palabras, lleva cinco décadas de sufrimiento y exclusión.

El delegado del Polisario destacó que la relación con el Gobierno español y, en particular, con el PSOE, continúa interrumpida desde que el presidente Pedro Sánchez trasladó oficialmente su respaldo al plan marroquí de autonomía para el territorio saharaui. Según reportó Europa Press, Arabi indicó que esta decisión ha dejado a España fuera de las actuales conversaciones internacionales para la resolución del conflicto, proceso en el cual participan Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania, con Estados Unidos y la ONU como promotores.

Arabi subrayó que, a pesar de la ruptura con la dirección federal socialista, el Frente Polisario mantiene comunicación con integrantes del PSOE a nivel autonómico y municipal, así como con cargos de otros partidos políticos. Además, señala que dentro del propio Partido Socialista existe el grupo “Socialistas por el Sáhara” que persigue recuperar la postura tradicional de defensa de la causa saharaui y sustentada, según expresó, en el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y la justicia. Afirmó que el Polisario procura seguir vinculado a todos los partidos, continuando su labor en un contexto que, opina, se ha desviado del marco internacional al alinearse España con Marruecos, considerado por el Polisario como la potencia ocupante.

En cuanto a la labor del Gobierno español en las recientes iniciativas diplomáticas, Arabi criticó que en la ronda de contactos auspiciada en febrero por Estados Unidos y la ONU —que tuvo a Madrid como sede—, España no ejerció ningún rol protagonista y se limitó a sostener reuniones bilaterales con representantes de Marruecos, Argelia y Mauritania pero no con el Polisario. De acuerdo con lo relatado por Europa Press, Arabi sostuvo que España ha perdido influencia en el proceso internacional sobre el Sáhara debido al giro en su política exterior, que marcó el abandono del consenso histórico en favor del derecho de autodeterminación saharaui.

El representante del Frente Polisario también vinculó el nuevo posicionamiento español con los cambios observados en la orientación de otros países, que, a su juicio, veían en España una referencia en la defensa del Derecho Internacional respecto al conflicto saharaui. Europa Press recogió que Arabi interpretó la evolución de la postura española como un punto de inflexión que ha afectado negativamente a la percepción y el proceder de otros actores internacionales.

Durante la entrevista, Arabi manifestó su esperanza de que futuros gobiernos españoles, sin importar su color político, tomen en cuenta el respaldo social existente en España hacia la causa saharaui y orienten su acción en consecuencia, buscando una política de equilibrio en el norte de África. Precisó que el Polisario no exige a los gobiernos españoles que mantengan una mala relación con Marruecos, sino que las buenas relaciones con dicho país no se establezcan a costa de las legítimas aspiraciones saharauis, centradas en su derecho a la autodeterminación y en la conclusión del proceso descolonizador.

El medio Europa Press reportó que, en la visión de Arabi, la división interna del Gobierno de España acerca del Sáhara Occidental se refleja en que aún existe una parte de la coalición que defiende públicamente la autodeterminación saharaui, aunque, a nivel federal, la postura oficial socialista sigue alineada con el plan marroquí. También recordó que tanto el Congreso como el Senado se han manifestado en contra del cambio de postura impulsado por Sánchez, mientras una parte del propio Gobierno se mantiene a favor de la causa saharaui.

Abdulah Arabi aprovechó el aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática para remarcar la persistencia de una situación que considera insostenible, fruto de la política exterior española tras su retirada del Sáhara en 1976. Señaló que la confianza depositada en las autoridades políticas españolas durante las últimas cinco décadas no ha dado los resultados que esperaba el pueblo saharaui. El representante del Polisario concluyó que, mientras no se revierta la actual política adoptada por el Gobierno de España, el conflicto y la exclusión del pueblo saharaui persistirán tal como hasta ahora.