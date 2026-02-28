Abascal sobre obispos que "atacan" a Vox: "Si defienden la invasión migratoria, a muchos feligreses no les va a gustar"

Según publicó el medio, Santiago Abascal advirtió que la defensa de la inmigración irregular por parte de algunos líderes religiosos puede generar un rechazo considerable entre los fieles católicos en España. Durante un acto celebrado en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, el presidente de Vox señaló que esta postura representaría un motivo de descontento para muchos practicantes, además de cuestionar el papel de ciertos obispos que, según sus palabras, han criticado duramente a su partido.

En este evento, Abascal estuvo junto a Carlos Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. El líder de Vox centró parte de su intervención en la “deriva” que, según su visión, han tomado algunos miembros de la jerarquía eclesiástica. De acuerdo con el medio, subrayó que existen personas que, a su juicio, están confusas en España, incluyendo individuos en instituciones que calificó como muy relevantes.

Profundizando en su crítica a la postura de ciertos líderes religiosos, Abascal expresó que algunas figuras eclesiásticas parecen apoyar una “invasión migratoria”, empleando esas palabras para referirse a la llegada de migrantes irregulares al país. “Que digan misa, pero si van a defender la invasión migratoria, a muchos feligreses no les va a gustar”, declaró Abascal en el acto, según detalló la fuente.

El discurso abordó también el impacto que el posicionamiento de algunos obispos podría tener no solo entre los fieles católicos, sino entre “muchos españoles”, quienes, en palabras del presidente de Vox, podrían sentirse condenados “a la invasión migratoria y a la islamización” si la Iglesia adopta una postura de apoyo a estas políticas. El dirigente vinculó estas cuestiones a una preocupación más amplia sobre la identidad nacional y la influencia de la inmigración en la sociedad española, según consignó el medio.

En referencia a la percepción de conflicto entre Vox y parte del liderazgo eclesiástico, Abascal remarcó que resulta “sorprendente la deriva de una parte de los pastores”, una afirmación con la que aludió a la distancia que, a su juicio, han tomado ciertos obispos respecto a la postura de su partido. Tal como reportó el medio, el presidente de Vox insistió en que estas diferencias no pasarán desapercibidas entre numerosos feligreses y ciudadanos.

La intervención de Abascal en este acto de Vox se enmarca en el contexto de una campaña política en Castilla y León, acompañando al candidato Carlos Pollán. Según señaló el medio, este tipo de mensajes forman parte de las estrategias discursivas del partido, que en diversas ocasiones ha confrontado no solo con sectores políticos sino también con instituciones religiosas cuando estas han adoptado posiciones críticas hacia Vox.

El líder del partido reiteró que la inmigración irregular representa, desde su enfoque, uno de los desafíos clave para el país, y sostuvo que el apoyo a políticas migratorias abiertas por parte de ciertas figuras religiosas contribuiría a un distanciamiento entre la Iglesia y una parte de su base de fieles, tal como publicó el medio. La postura expresada por Abascal revela la existencia de un debate respecto al papel de las instituciones religiosas en asuntos de política migratoria en España y la variedad de opiniones presentes tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad.