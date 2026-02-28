Espana agencias

Abascal sobre obispos que "atacan" a Vox: "Si defienden la invasión migratoria, a muchos feligreses no les va a gustar"

Durante un acto en Valladolid, Santiago Abascal denunció lo que considera un cambio preocupante en la postura de ciertas figuras religiosas, advirtiendo que la defensa de la inmigración irregular por parte de líderes eclesiásticos podría generar rechazo entre los practicantes católicos

Guardar

Según publicó el medio, Santiago Abascal advirtió que la defensa de la inmigración irregular por parte de algunos líderes religiosos puede generar un rechazo considerable entre los fieles católicos en España. Durante un acto celebrado en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, el presidente de Vox señaló que esta postura representaría un motivo de descontento para muchos practicantes, además de cuestionar el papel de ciertos obispos que, según sus palabras, han criticado duramente a su partido.

En este evento, Abascal estuvo junto a Carlos Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. El líder de Vox centró parte de su intervención en la “deriva” que, según su visión, han tomado algunos miembros de la jerarquía eclesiástica. De acuerdo con el medio, subrayó que existen personas que, a su juicio, están confusas en España, incluyendo individuos en instituciones que calificó como muy relevantes.

Profundizando en su crítica a la postura de ciertos líderes religiosos, Abascal expresó que algunas figuras eclesiásticas parecen apoyar una “invasión migratoria”, empleando esas palabras para referirse a la llegada de migrantes irregulares al país. “Que digan misa, pero si van a defender la invasión migratoria, a muchos feligreses no les va a gustar”, declaró Abascal en el acto, según detalló la fuente.

El discurso abordó también el impacto que el posicionamiento de algunos obispos podría tener no solo entre los fieles católicos, sino entre “muchos españoles”, quienes, en palabras del presidente de Vox, podrían sentirse condenados “a la invasión migratoria y a la islamización” si la Iglesia adopta una postura de apoyo a estas políticas. El dirigente vinculó estas cuestiones a una preocupación más amplia sobre la identidad nacional y la influencia de la inmigración en la sociedad española, según consignó el medio.

En referencia a la percepción de conflicto entre Vox y parte del liderazgo eclesiástico, Abascal remarcó que resulta “sorprendente la deriva de una parte de los pastores”, una afirmación con la que aludió a la distancia que, a su juicio, han tomado ciertos obispos respecto a la postura de su partido. Tal como reportó el medio, el presidente de Vox insistió en que estas diferencias no pasarán desapercibidas entre numerosos feligreses y ciudadanos.

La intervención de Abascal en este acto de Vox se enmarca en el contexto de una campaña política en Castilla y León, acompañando al candidato Carlos Pollán. Según señaló el medio, este tipo de mensajes forman parte de las estrategias discursivas del partido, que en diversas ocasiones ha confrontado no solo con sectores políticos sino también con instituciones religiosas cuando estas han adoptado posiciones críticas hacia Vox.

El líder del partido reiteró que la inmigración irregular representa, desde su enfoque, uno de los desafíos clave para el país, y sostuvo que el apoyo a políticas migratorias abiertas por parte de ciertas figuras religiosas contribuiría a un distanciamiento entre la Iglesia y una parte de su base de fieles, tal como publicó el medio. La postura expresada por Abascal revela la existencia de un debate respecto al papel de las instituciones religiosas en asuntos de política migratoria en España y la variedad de opiniones presentes tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad.

Temas Relacionados

VoxSantiago AbascalObisposCarlos PollánArroyo de la EncomiendaEspañaInmigraciónIglesia católicaJunta de Castilla y LeónFeligresesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez asegura que España "no apoya al régimen de Irán" pero que "la violencia no se puede responder con más violencia"

El jefe del Ejecutivo remarcó que el país mantiene una postura firme basada en el respeto al derecho internacional, criticó el ataque unilateral y exigió una salida pacífica mientras advertía del sufrimiento e inestabilidad crecientes en la región

Sánchez asegura que España "no

Martxoak 3 reclama que "el Reino de España reconozca su responsabilidad" en la "criminal actuación policial" de 1976

Martxoak 3 reclama que "el

Pollán asegura que "ningún castellano ni ningún leonés se merece sentirse inseguro en su barrio"

Pollán asegura que "ningún castellano

Soria ¡YA! critica la "falta de compromiso" de PP y PSOE con el tejido industrial y económico de la provincia

La candidatura recorre varias localidades sorianas para exigir inversiones, mejoras sanitarias, refuerzo en infraestructuras y apoyo al empleo, al tiempo que denuncia la ausencia de incentivos efectivos pese a reiteradas promesas de los grandes partidos nacionales

Soria ¡YA! critica la "falta

Podemos apuesta por "ampliar y blindar lo público, más derechos y economía con raíces" en su programa electoral

El partido liderado por Miguel Ángel Llamas detalla un proyecto político que promete fortalecer servicios esenciales, ampliar derechos sociales, impulsar el feminismo e integrar el cuidado en políticas públicas, priorizando la revitalización rural y la protección ambiental en Castilla y León

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un experto en incendios forestales

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

ECONOMÍA

Incarlopsa, el proveedor de jamón

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica