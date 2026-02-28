15M-Abascal celebra que Vox "dispute la segunda plaza" al PSOE y afirma que se va a "romper el techo" en CyL y Andalucía

Algunos dirigentes nacionales consideran que los recientes resultados del partido en regiones como Extremadura y Aragón muestran una tendencia hacia una mayor implantación en diferentes comunidades. Desde este enfoque, el presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó en declaraciones recogidas por medios durante una visita a Guardo (Palencia), que la formación prevé mejorar de manera significativa en las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León y Andalucía. Según informó el medio que cubrió el evento, Abascal expuso que Vox proyecta "romper el techo" de representación en ambas comunidades, subrayando el crecimiento de su apoyo entre el electorado.

De acuerdo con la información publicada, Abascal celebró que Vox "dispute la segunda plaza" al Partido Socialista, posicionando a su formación como alternativa real en el panorama político actual. Señaló que, para quienes buscan un cambio de rumbo, el voto útil reside en el respaldo a Vox y valoró positivamente la reacción de los votantes ante la posibilidad de que el partido escale posiciones hasta convertirse, según sus palabras, en el segundo más votado en determinados territorios e incluso a escala nacional. El medio detalló que, según el dirigente, "muchos españoles", al constatar el avance de la formación, podrían decidir modificar su voto y apoyar a Vox en las siguientes citas electorales.

Durante su comparecencia en Palencia, Abascal respondió a preguntas sobre los resultados previstos por encuestas en Andalucía, que indican una posible pérdida de la mayoría absoluta por parte del Partido Popular y la opción de un empate con el PSOE. Pese a mostrarse "reacio" a comentar sondeos, el líder de Vox insistió en que, actualmente, su partido ya compite de manera directa por la segunda posición y que, conforme avance la campaña, este fenómeno podría intensificarse.

El presidente de Vox vinculó estos avances a la "gran movilización" alcanzada en actos como los desarrollados en Tordesilla, Burgos y la propia Guardo, donde, según consignó, se ha constatado un respaldo creciente a su formación. Recordó también experiencias recientes en regiones como Extremadura y Aragón, donde el incremento de apoyos traducido en votos permitió a la formación consolidar su presencia institucional. Abascal relacionó estos resultados con una posible repetición de la tendencia en Castilla y León.

El dirigente nacional evitó fijar previsiones numéricas concretas, insistiendo en la preferencia por centrarse en hechos y resultados obtenidos. A su juicio, la estructura territorial del partido y la respuesta en la calle evidencian un escenario político abierto donde Vox podría capitalizar la movilidad del electorado insatisfecho con las opciones mayoritarias tradicionales. El medio que relató su intervención recogió que, para Abascal, la situación generada por la pérdida de la mayoría absoluta del PP en Andalucía y la competencia ajustada con el PSOE abre una ventana para que Vox incremente su relevancia y representación en gobiernos autonómicos.

Finalmente, el líder de Vox apeló a los ciudadanos que desean alternancia política a manifestar su apoyo en las urnas, subrayando que el voto a su partido representa, según señaló, una alternativa eficaz frente a los bloques políticos tradicionales. Tal como publicó el medio, Abascal insistió en que la alternancia verdadera llega a través de Vox, y que en el actual contexto político la formación se consolidará, según sus expectativas, como segunda fuerza en diversas comunidades autónomas.