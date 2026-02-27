Espana agencias

Sumar invita a Podemos a unirse a su nueva alianza electoral y avisa a Rufián que no le corresponde postular candidatos

Lara Hernández, líder de Sumar, destaca que la izquierda alternativa busca consolidar fuerzas frente al avance de la extrema derecha e insiste en que las candidaturas y liderazgos deben surgir desde la ciudadanía, no desde los partidos tradicionales

Durante un encuentro televisivo reciente, Lara Hernández enfatizó que la decisión sobre los futuros líderes de Sumar y de la izquierda alternativa no debe surgir de figuras externas ni de actores políticos ya establecidos, sino del propio tejido social. Según informó Europa Press, la coordinadora general de Sumar recalcó que la designación de candidaturas y las nuevas voces políticas deben emanar directamente de la sociedad y no de procesos internos de los partidos ni de personalidades concretas, como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien había sugerido al ministro Pablo Bustinduy como posible candidato de la nueva coalición.

El medio Europa Press detalló que Hernández tendió la mano a Podemos para sumarse a un proceso de refundación de la alianza de los partidos ubicados en el espacio alternativo al PSOE, subrayando la importancia de consolidar un bloque fuerte ante el avance de fuerzas que ubica en la extrema derecha. Hernández aclaró que, pese a la postura distante manifestada públicamente por Podemos tras la decisión de Yolanda Díaz de no postularse en las próximas elecciones generales, las puertas permanecen abiertas para la formación morada, al compartir ambos espacios "objetivos comunes" centrados en un horizonte político alternativo y en frenar el crecimiento de sectores conservadores o de extrema derecha.

En su intervención en Antena 3, recogida por Europa Press, Hernández apuntó que los liderazgos futuros dentro de este espacio político ya no se construirán en los despachos de las formaciones, sino en las movilizaciones y debates públicos. La coordinadora de Sumar insistió en que, frente a sugerencias externas sobre eventuales candidaturas, como la realizada por Rufián en favor de Bustinduy, la decisión recaerá en el conjunto de la ciudadanía: "No es ni el señor Gabriel Rufián, ni otras personas los que de alguna manera postulan candidatos o candidatas. Los liderazgos son la ciudadanía".

Por otra parte, Europa Press consignó que Hernández consideró positiva la disposición de la eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, quien señaló su interés por entablar un diálogo en torno a los desafíos de la izquierda y abordar la necesidad de rearmar ese espectro político. Hernández interpretó esta apertura como una señal de progreso en los esfuerzos por construir puentes y articular una estrategia de unidad, destacando que “se avanza en la buena dirección y lo que demuestra es que la izquierda se mueve”.

Respecto a la salida de Yolanda Díaz de la primera línea electoral, la dirigente de Sumar minimizó el impacto de esta decisión sobre las posibilidades de alcanzar acuerdos con Podemos. Según publicó Europa Press, no atribuye los obstáculos existentes al “nombre” de Díaz, sino a la necesidad de que las formaciones actúen con una "altura de miras" centrada en el objetivo compartido, alejando las diferencias personales del proyecto conjunto.

En cuanto al papel de Pablo Bustinduy en el actual Gobierno y su mención como candidato por parte de Rufián, Hernández elogió su perfil combativo al frente del Ministerio de Derechos Sociales, y subrayó su implicación en temas como la vivienda, uno de los ejes centrales para la legislatura. Sin embargo, reiteró que desde Sumar no corresponde ni a su formación ni a ninguna individualidad decidir sobre candidaturas en esta fase, defendiendo una fórmula de participación más abierta y democrática para definir los liderazgos de la izquierda alternativa al PSOE.

Europa Press también reportó que Hernández destacó la importancia de centrar los esfuerzos en objetivos y propuestas concretos, y no en nombres previos o pugnas de protagonismo que puedan entorpecer la convocatoria de una candidatura unitaria. A su juicio, el debate sobre “el para qué y el qué” resulta mucho más relevante que el de “el quién”, evidenciando una apuesta por prioridades colectivas antes que individuales en el proceso de reconfiguración de la izquierda.

Finalmente, la invitación de Sumar dirigida a Podemos se enmarca en un panorama político nacional en el que las alianzas en el espacio de la izquierda han mostrado retos de coordinación, especialmente tras la renuncia de Yolanda Díaz a encabezar una nueva candidatura. La interlocución entre partidos y la apertura a procesos decisorios más participativos apunta a reformular la forma de articular proyectos conjuntos en la izquierda española, según relató Europa Press.

