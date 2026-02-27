Espana agencias

Junts insiste al Gobierno que divida el escudo social y advierte de que no es un "buen mensaje" llamarles "ultraderecha"

La portavoz de la formación independentista reclama la separación de iniciativas sociales y rechaza acusaciones sobre su posición política, cuestionando públicamente la gestión del Ejecutivo y proponiendo que el Estado asuma pagos de alquiler para personas en riesgo

Guardar

Durante una entrevista emitida este viernes por ‘El programa de Ana Rosa’ en ‘Telecinco’ y recogida por Europa Press, Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, cuestionó la postura del Gobierno español respecto a la gestión y publicación de las iniciativas sociales. Nogueras atribuyó al Ejecutivo la no publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ciertas medidas, asegurando que la causa responde a una falta de voluntad o a intereses diferentes a salvaguardar el bienestar de la ciudadanía. En este contexto, la portavoz reclamó que sea el propio Estado quien cubra los impagos de alquileres de personas vulnerables.

Según publicó Europa Press, Nogueras reiteró la exigencia de Junts de que el llamado ‘escudo social’ se apruebe desglosado, es decir, que se permita un voto independiente sobre la moratoria antidesahucios y el resto de medidas incluidas en el decreto. De acuerdo con la portavoz, este desglose permitiría apoyar aquellas propuestas con las que Junts está de acuerdo, mientras se mantiene el desacuerdo en aspectos como las ocupaciones de viviendas y los impagos, temas sobre los cuales no existe consenso, tal como afirmó Nogueras al medio.

En la misma intervención, la representante de la formación liderada por Carles Puigdemont rechazó las acusaciones que vinculan a Junts con posiciones de derecha o ultraderecha, argumentando que catalogar así a su partido representa un “mal mensaje” para la ciudadanía, especialmente porque sus divergencias no implican una coincidencia plena con otras posturas políticas. Nogueras defendió que el desacuerdo en determinadas medidas no invalida el trabajo de Junts en otros ámbitos sociales.

Junts cuestionó, asimismo, una propuesta reciente del Ministerio de Consumo que buscaba limitar los precios de algunos servicios durante situaciones de emergencia, una medida que surgió a raíz del encarecimiento de alquileres de coches y billetes de avión tras el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Nogueras, citada por Europa Press, consideró estas medidas rechazadas en la Cámara Baja como propias “de un Estado como el venezolano” o de Donald Trump, al interpretar que otorgan al Gobierno español una capacidad excesiva para intervenir los precios de servicios y bienes sin supervisión parlamentaria.

La portavoz insistió en que cualquier medida para intervenir precios debería someterse a debate y aprobación parlamentaria, evitando que el Gobierno tenga una “carta blanca” en este tipo de decisiones. Según recogió Europa Press, Nogueras manifestó que ese tipo de intervenciones recuerdan a políticas implementadas en escenarios internacionales con características autoritarias o intervencionistas, alejándose de los procedimientos que, a juicio de Junts, deberían regir una democracia.

Durante la entrevista también se citó la postura de Carles Puigdemont, expresidente catalán y líder de Junts, quien en octubre de 2025 dijo que, aunque el Gobierno pueda “ocupar todas las poltronas”, no logrará gobernar efectivamente. Nogueras recuperó esta afirmación para reforzar su crítica sobre la falta de consenso y el papel limitado del Ejecutivo español a pesar de las mayorías institucionales.

La portavoz de Junts insistió nuevamente en diferenciar las políticas sociales, que consideró aprobables si se tramitan por separado, de las referentes a la ocupación y gestión de impagos, donde persisten profundas diferencias. Según detalló Europa Press, Nogueras subrayó que el desacuerdo con el Gobierno en estos ámbitos no supone una ruptura total, sino una petición de trámites individuales para facilitar el avance de las políticas con respaldo suficiente.

El debate, según informaron las mismas fuentes, gira en torno a la metodología de aprobación de los paquetes sociales, la gestión de situaciones de emergencia y la distribución de responsabilidades, especialmente en lo que respecta al Estado como garante del acceso a la vivienda en contextos de vulnerabilidad económica. Junts mantiene la presión política sobre el Gobierno, reclamando mayor transparencia y diferenciación en el tratamiento de las políticas sociales de aquellas que, a su juicio, requieren mayor discusión parlamentaria y consenso.

Temas Relacionados

JuntsEscudo socialGobiernoMíriam NoguerasCarles PuigdemontPartido PopularVoxEspañaCongreso de los DiputadosMinisterio de ConsumoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Comuns cree que Podemos está "reculando" y que se abre a tender alianzas a la izquierda del PSOE

Comuns cree que Podemos está

Un Eurofighter español y otro alemán se activan ante la violación del espacio aéreo de Rumanía por un dron

La OTAN investiga el origen de un artefacto no tripulado que causó alarma en el este de Europa, en el marco de una operación conjunta hispano-alemana que refuerza la vigilancia y la coordinación en las fronteras orientales de la Alianza

Un Eurofighter español y otro

Esteban dice que Arzalluz "mandó a paseo a alguien de otro partido" que propuso al PNV estar en el gobierno tras el 23F

El líder del PNV rechaza cualquier vinculación de su formación con la intentona golpista del 23F y exige que el Ejecutivo español desclasifique todos los documentos relevantes de esa etapa para garantizar la total transparencia en el proceso

Esteban dice que Arzalluz "mandó

EH Bildu lamenta que "ciertas estrategias políticas han prevalecido ante el interés general" en el escudo social

EH Bildu advierte sobre el impacto negativo para la ciudadanía tras el rechazo parlamentario a la renovación del escudo social, y pide priorizar la protección de los colectivos vulnerables frente a intereses particulares y disputas partidistas en el Congreso

EH Bildu lamenta que "ciertas

Sumar invita a Podemos a unirse a su nueva alianza electoral y avisa a Rufián que no le corresponde postular candidatos

Lara Hernández, líder de Sumar, destaca que la izquierda alternativa busca consolidar fuerzas frente al avance de la extrema derecha e insiste en que las candidaturas y liderazgos deben surgir desde la ciudadanía, no desde los partidos tradicionales

Sumar invita a Podemos a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los documentos desclasificados del 23F

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

La empresa de seguridad de la exconcejala del PP sigue engordando sus cuentas gracias a los contratos de Madrid: 10,8 millones para vigilar pisos protegidos y 968.000 euros para los centros deportivos

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

ECONOMÍA

Bruselas anuncia la aplicación provisional

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas públicas desde 574 euros en la Comunidad de Madrid

El IPC se mantiene en el 2,3% en febrero gracias a la caída del precio de la luz

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Es importante que conozcas los derechos laborales que te pueden ayudar a conciliar tu vida familiar en 2026”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Futbolistas en activo con acciones

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions