Rojas Marcos: "García Caparrós fue víctima del peor terrorismo, el de Estado, como el de Hiroshima y Gaza"

La reivindicación del reconocimiento de Manuel José García Caparrós como víctima del terrorismo se articuló sobre la base de comparar su caso con otras tragedias mundiales derivadas de acciones estatales, incluyendo la bomba atómica de Hiroshima y la situación en Gaza. Según Europa Press, Alejandro Rojas Marcos, fundador del Partido Andalucista y exalcalde de Sevilla, planteó que la muerte de García Caparrós no solo constituye un acto de violencia puntual, sino que se inscribe en lo que denomina "el peor terrorismo, el de Estado".

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista con Canal Sur Radio, Rojas Marcos expresó que "García Caparrós evidentemente fue víctima del terrorismo, del terrorismo de Estado, que es el peor, el de la bomba atómica de Hiroshima, el del genocidio de Gaza y el de los tiros a Caparrós, a los grandes y a los chicos". Tal como publicó Europa Press, el dirigente andalucista sostiene que la muerte del joven malagueño no puede entenderse al margen de otras formas de violencia ejercidas por estructuras estatales, por lo que reclama una revisión legal que permita su reconocimiento institucional como víctima del terrorismo.

La petición llega tras la postura expresada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien explicó que, bajo la legislación vigente, no resulta posible considerar oficialmente a García Caparrós como víctima de terrorismo ni de la represión franquista. Según informó Europa Press, Grande-Marlaska explicó que la vía más expedita para lograr dicho reconocimiento implicaría adaptar la Ley de Memoria Democrática de 2022 por medio de un trámite urgente en el Congreso. De no llevarse a cabo una reforma legal, el caso de García Caparrós quedaría sin amparo en el marco actual.

El caso de García Caparrós remonta a diciembre de 1977, durante una manifestación donde el joven falleció tras recibir un disparo de la Policía. Este episodio ha sido objeto de debate en torno a la protección institucional de quienes, en contextos de movilización social, terminan víctimas de la violencia ejecutada por agentes estatales. De acuerdo con Europa Press, Rojas Marcos subraya la necesidad de modificar las leyes para que situaciones como la de García Caparrós no queden excluidas de la tutela y el reconocimiento del Estado.

En la antesala de la conmemoración del Día de Andalucía el 28 de febrero, Rojas Marcos aprovechó para realizar un llamado a la sociedad andaluza a asumir un papel protagónico en la defensa de la autonomía. Según consignó Europa Press, señaló que los logros asociados al autogobierno no deben depender del color político de los gobiernos de turno, manifestando: "¿De qué nos sirvió el Gobierno del PSOE 40 años que gritaba que era más autonomista que nadie? La autonomía sigue siendo de cartón piedra. Ahora es el PP el que la tiene, pero no podemos dejarla en manos del gobernante, ni del PSOE antes, ni del PP ahora".

A lo largo de la entrevista, el exalcalde de Sevilla insistió en que el caso de García Caparrós trasciende el ámbito personal y representa una deuda pendiente respecto al reconocimiento de las víctimas de violencia ejercida por el Estado. Según reportó Europa Press, para Rojas Marcos la reforma legal es imprescindible para evitar que circunstancias similares se repitan en el futuro y queden fuera del amparo institucional, insistiendo en la necesidad de compromiso político y social con la memoria y los derechos de las víctimas de episodios como el ocurrido en 1977.

Las reflexiones del fundador del Partido Andalucista, recogidas por Europa Press, se producen en un contexto de reivindicación histórica y memoria democrática, en el que distintos colectivos y representantes sociales han planteado la revisión de los marcos normativos vigentes con el fin de garantizar reconocimiento y justicia para las víctimas de violencia estatal durante la Transición y otras etapas recientes de la historia española.