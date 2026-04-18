Un 80 % de niños con parálisis cerebral tiene espasticidad, un trastorno muy limitante

Pilar Mazo

Logroño, 18 abr (EFE).- La espasticidad es un trastorno complejo del movimiento, "altamente limitante", que afecta a entre un 70 y un 80 % de la infancia que padece una parálisis cerebral en España, y ante el que la "pionera técnica" de la crioneurolisis ha demostrado su efectividad en la mejora de la movilidad del paciente.

Así lo ha explicado a EFE el responsable de la Unidad de Rehabilitación Intervencionista del Hospital de Gorliz (Bizkaia), Iván Gil de Sousa, quien ha participado en las XXIX Jornadas de la Sociedad Española de la Rehabilitación Infantil, celebradas en Logroño esta semana y donde se han abordado los últimos avances en este campo, como la crioneurolisis.

Esta técnica, desarrollada desde hace dos años en España, es un tratamiento con frío, mínimamente invasivo, que actúa sobre el nervio periférico, induce a la relajación del músculo, reduce el dolor y ayuda a mejorar la movilidad del paciente, ha precisado este especialista con diez años de dedicación en neurorehabilitación, también aplicada a la infancia.

Ha añadido que la espasticidad es una de las mayores secuelas de la parálisis cerebral infantil y es un trastorno "muy limitante en el desarrollo y neurodesarrollo del menor", ya que, muchas veces, provoca dolor y requiere de un enfoque integral.

En el día a día, los especialistas en este campo "vemos la necesidad de mejorar y aportar nuevas técnicas para mejorar la calidad de vida de pacientes que sufren alteraciones neurológicas, como puede ser una parálisis cerebral", que, en el caso de los niños, tienen la peculiaridad de que sus familias son partícipes también del tratamiento integral, ha dicho.

Técnicas punteras en este ámbito, fundamentalmente la crioneurolisis, se realizan de manera reciente en el mundo y en España se ha tenido la oportunidad de aprender de especialistas que la lideran en Estados Unidos y Canadá, ha informado.

Este congreso, que ha reunido a unos 200 especialistas nacionales e internacionales, ha puesto el foco en la incorporación de técnicas médicas intervencionistas innovadoras en el tratamiento de la espasticidad infantil, que actúan directamente sobre músculos y nervios, guiados por imagen, con el objetivo de mejorar el movimiento, reducir el dolor y facilitar la rehabilitación.

Entre ellas, están la crioneurolisis, la radiofrecuencia y técnicas ya consolidadas en adultos que comienzan a aplicarse en población pediátrica, pero, en el caso de la primera, ha demostrado resultados "inmediatos y con una seguridad bastante elevada para el paciente", en este caso, sobre la población infantil, ha asegurado.

La crioneurolisis, además, es un tratamiento "muy prometedor", ha subrayado, ya que abre la esperanza a iniciar un proceso de rehabilitación infantil que permita poder caminar a menores con secuelas de parálisis cerebral que no tenían posibilidad de andar.

Por ello, ha resaltado la importancia de abordar este trastorno desde un punto de vista "más innovador, multimodal y transversal", con la incorporación de nuevas técnicas, como la crioneurolisis y la colaboración de otros especialistas, como neuropsiquiatras, cirujanos y fisioterapeutas.

El hospital de neurorehabilitación de Gorliz es uno de los centros que aplica esta técnica, de la que fue pionero el Hospital de Calahorra (La Rioja), de cuyos profesionales aprendieron para su desarrollo y con los que "hacemos un trabajo en equipo", ha concluido. EFE.

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