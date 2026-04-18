El oteador de palabras: “eurocausa”, “microdespertar”, “virulergia”...

Por Javier Bezos (FundéuRAE)

Madrid, 18 abr (EFE).- Nueva entrega de la sección de la FundéuRAE destinada a escudriñar, registrar y mirar con cuidado los medios de comunicación, que es la base de su trabajo, en busca de palabras interesantes. No siguen un orden concreto ni tratan un tema específico, y el propósito es, simplemente, recopilarlas, sin que ello implique necesariamente una aceptación o una censura.

CAUSA

En el Perú, “causa” es una forma coloquial de dirigirse a un amigo cercano. Un “eurocausa” es un joven futbolista de ascendencia peruana que ha nacido o se ha formado deportivamente en Europa y que puede participar en la selección de este país.

MICRODESPERTAR

Hace un par de años tuvimos en el oteador “microsueño”, que es un brevísimo periodo (de apenas unos segundos) en el que pasamos a estar dormidos sin siquiera darnos cuenta de ello. Es un fenómeno opuesto en cierta medida a un “microdespertar”, una activación breve del cerebro que no llega a la vigilia y que, cuando ocurre en exceso, puede impedir un adecuado descanso.

VIRULERGIA

Para la interacción en una persona de una infección viral con una alergia, de modo que se superponen e incluso se amplifican los síntomas, se ha creado el acrónimo “virulergia”. No es una denominación técnica, sino informal.

VERMUTERÍA

Una “vermutería” es un establecimiento especializado en la preparación y el servicio de vermús. Al igual que ocurre con “carnetizar” y “carné” (o “carnet”), este derivado se basa en la forma acabada en “t” (“vermut”) y no en la variante adaptada “vermú”.

HIDROAGRÍCOLA

La infraestructura “hidroagrícola” reúne las obras y sistemas que permiten llevar el agua hasta los cultivos y usarla de manera eficiente y sostenible. Incluye canales, presas y diversos métodos de riego que buscan aprovechar mejor este recurso y mejorar las cosechas.

QUTRIT

El concepto de “cúbit” es esencial en física cuántica, sobre todo en sus aplicaciones en computación. Si en lugar de dos estados se consideran tres, tenemos un “qutrit”, como aparece a menudo, o “cútrit”, que sería la adaptación al español. Se ha hablado de ello en una noticia sobre la desintegración observada en el CERN de un bosón de Higgs. EFE