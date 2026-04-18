Así es el piso de 70 metros de Nuria Fergó en Madrid: luminoso, minimalista y en el centro

Nuria Fergó en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nuria_fergo)

Nuria Fergó vive una etapa especialmente serena. La cantante atraviesa un momento de estabilidad personal y profesional en el que ha encontrado el equilibrio perfecto mientras se vuelca en uno de los proyectos más importantes de su carrera: su gira 25 aniversario.

Un tour muy especial con el que recorrerá buena parte de la geografía española y que arrancará el próximo 15 de mayo en Madrid. La gira se extenderá hasta el 10 de diciembre, cuando volverá a la capital para poner el broche final tras pasar por ciudades como Jaén, Málaga, Canarias, Granada o Sevilla. Un recorrido cargado de significado con el que celebrará junto a su público sus más de dos décadas sobre los escenarios.

Nuria Fergó en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nuria_fergo)

En este contexto de calma y nuevos retos, su hogar se ha convertido en su refugio perfecto. La que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo vive en un acogedor piso de 70 metros cuadrados situado en Majadahonda, al norte de Madrid. Una vivienda que comparte con su hija y que destaca por su estilo cuidado y funcional. Además, en la misma zona reside una vecina muy especial: Chenoa.

Gracias a las imágenes que ha compartido en redes sociales, hemos podido descubrir el interior de este piso lleno de luz. Nuria ha apostado por una decoración minimalista, con predominio de tonos claros que aportan amplitud y una sensación de tranquilidad que encaja a la perfección con el momento vital que atraviesa.

Nuria Fergó en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nuria_fergo)

Decoración minimalista y líneas claras

El salón es, sin duda, uno de los espacios más representativos de la vivienda. Amplio y luminoso, pese a no contar con terraza, se convierte en el corazón de la casa. En él encontramos un sofá gris en forma de L, acompañado de un mueble de madera con televisor. Para aportar un toque natural, la artista ha incluido una pequeña palmera que rompe con la sobriedad cromática.

La estancia se completa con una alfombra de rayas blancas y negras y una pared pintada en gris claro. Aunque el espacio no está recargado, sí cuenta con detalles decorativos que aportan personalidad, como una mesa auxiliar en blanco y gris sobre la que destaca una gran figura de Buda. Junto a ella, una estantería funcional ofrece espacio de almacenaje sin perder el estilo.

El dormitorio principal sigue la misma línea estética: sencillo, elegante y muy luminoso. Un gran ventanal permite la entrada de luz natural, mientras que la cama, con cabecero mullido en tonos grises, se convierte en el eje central de la estancia. Sobre ella, un cuadro de una flor rosa añade un toque de color. Completan el espacio una cómoda blanca y dos mesillas de noche a juego.

Nuria Fergó en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nuria_fergo)

La cocina es otro de los rincones más especiales de la casa. De estilo moderno, apuesta por tonos grises oscuros que contrastan con el resto de la vivienda. La isla central, con encimera negra, es el elemento protagonista, acompañada de electrodomésticos integrados y amplios armarios que garantizan la funcionalidad del espacio.

Nuria Fergó en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @nuria_fergo)

En plena preparación de su gira 25 aniversario, Nuria Fergó encuentra en este hogar el equilibrio perfecto entre descanso y concentración. Un espacio que refleja su esencia: sencillo, luminoso y lleno de armonía, justo en una etapa en la que la artista mira al futuro con ilusión y celebra todo lo vivido sobre los escenarios.