Rita Maestre (MM) descarta suceder a Yolada Díaz en el nuevo espacio de izquierda

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha descartado suceder a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el nuevo espacio que está configurando la izquierda puesto que su "único objetivo" es "desalojar" al PP del Gobierno de la ciudad.

"Yo tengo un propósito muy claro, unos carteles detrás que dicen que 'Te están robando Madrid' y un objetivo, que es desalojar al PP del Gobierno de Madrid. Es el único objetivo al que estoy comprometida, a lo que me estoy dedicando en cuerpo y alma. Habrá otra gente que tendrá que asumir otras responsabilidades. La mía es Madrid", ha afirmado en una entrevista para 'La Sexta', recogida por Europa Press.

Maestre ha rechazado anteponer "los egos y los nombres por delante de los proyectos" al entender que es necesario "tejer y tener un espacio político unido". En este sentido, ha defendido que las distintas formaciones que participan actualmente en el espacio mantienen su autonomía e identidad pero comparten "un objetivo común que es mantener, ampliar y llevar más allá de la izquierda el gobierno progresista". "Sobre todo en un momento histórico como el que nos estamos jugando en las próximas elecciones generales", ha señalado.

Así, ha pedido "tiempo" para culminar el proceso de elección de la persona que encabece el espacio político tras la renuncia de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, insistiendo en que debe ser "el final del proceso, no el principio como ha sido hasta ahora".

"Vamos a hacer las cosas bien, vamos a hablar de los problemas en España, vamos a hablar de la cesta de la compra, de la vivienda, de lo que le importa a la gente, que es los problemas y qué vamos a hacer para solucionarlos, y al final vamos a elegir a quién encabece esa coalición plural", ha señalado.

Preguntada por quién debería liderar ese espacio, Maestre ha evitado pronunciarse sobre nombres concretos: "Hay muchas personas, muchas cabezas, hay muchos portavoces, muchas portavozas. Yo no voy a decir por ahora cuáles son mis preferencias, porque creo que tiene que ser un proceso que hagamos de forma democrática".

Asimismo, ha apostado por construir "un espacio político muy amplio, que sea una izquierda muy transversal, que recupere a mucha gente que está desencantada y que incluso sume a gente que pueda venir a esta aventura y no haber estado previamente en las anteriores".

En relación con la posibilidad de que Podemos vuelva a ese espacio, Maestre ha reiterado que "en este bloque político amplio" debe estar "todo aquel que entienda que el adversario está ahí fuera". "Quien dedica tiempo, en vez de dirigirse al adversario, a la pelea entre primos, yo creo que le hace un flaco favor al objetivo fundamental, que es que en España no haya un gobierno que imite lo que está pasando en Estados Unidos", ha advertido.

En ese contexto, ha señalado que "cada uno tiene que elegir cuál es su bando y cuál es su lugar" y ha defendido una coalición "muy amplia de gente distinta, de partidos distintos, de gente sin partidos" para evitar que gobiernen quienes "quieran hacer redadas racistas como las que está haciendo Trump en EEUU".

Sobre Díaz, ha destacado que es "la mejor ministra de Trabajo de la Historia" y ha puesto en valor "las mejores tasas" de desempleo o de temporalidad que ha tenido España "en décadas". También ha resaltado su papel en 2023, cuando "consiguió unir a muchos partidos distintos" y fue "decisiva para que este gobierno se reeditara".

Aunque ha reconocido que en esa trayectoria "ha habido muchos aciertos, también algunos errores", ha considerado "incuestionable" y "unánime" el reconocimiento a Díaz "como política y como ministra", así como su legado político como "articuladora" de Sumar.