Cazaminas 'Tambré' zarpa desde Cartagena para integrarse en la Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas de la OTAN

El cazaminas 'Tambre' (M-33) ha zarpado desde el Puerto de Cartagena para incorporarse a la operación 'Noble Shield', integrado en la Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas de la OTAN número 2 (SNMCMG-2), para asegurar la libertad de navegación en el Mediterráneo.

Durante los próximos cuatro meses, la misión del 'Tambre' consistirá en desarrollar actividades programadas de vigilancia, adiestramiento avanzado y cooperación con las Marinas aliadas que conforman la SNMCMG-2.

Su cometido principal será la detección, localización, identificación y neutralización de minas navales, para contribuir a la protección de rutas marítimas, accesos a puertos y zonas de tránsito crítico.

Estas capacidades resultan determinantes, tanto para la protección del comercio internacional, como para posibilitar, llegado el caso, operaciones navales de mayor entidad, según informa la Armada en un comunicado.

La participación del 'Tambre' en la SNMCMG-2 permite a España aportar una capacidad altamente especializada en guerra de minas, esencial para garantizar la libertad de navegación y la seguridad del tráfico marítimo en áreas de interés estratégico.

Con este despliegue, la Armada contribuye a la presencia avanzada de la Alianza en el Mediterráneo, al tiempo que refuerza la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de crisis o tensión.

La Operación 'Noble Shield' forma parte de las acciones que la OTAN mantiene activas para prevenir conflictos y garantizar la seguridad marítima de sus países miembro.

Para ello, es necesario que haya buques aliados navegando de manera constante en zonas estratégicas, preparados para actuar con rapidez y capaces de trabajar de forma coordinada entre distintas naciones.

Las Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN están organizadas en cuatro grupos de buques que se mantienen listos para actuar en cualquier momento.

Dos de esos grupos están formados por fragatas y otros buques de combate que realizan misiones de vigilancia y presencia en la mar, y otros dos están formados por cazaminas, buques especializados en la localización y neutralización de minas navales, "una amenaza silenciosa pero muy peligrosa para la navegación".

Estos grupos forman parte de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, es decir, el conjunto de medios que la Alianza puede activar con rapidez ante una crisis. Gracias a ellos, la OTAN mantiene barcos desplegados de manera continua en zonas estratégicas y puede reaccionar con agilidad si la situación lo exige.

España participa de forma habitual aportando buques y personal, como fragatas o cazaminas, contribuyendo así a la seguridad marítima, a la protección de las rutas comerciales y a la defensa colectiva, lo que demuestra su firme compromiso con la seguridad común y con las obligaciones asumidas junto a sus aliados en el marco de la OTAN.