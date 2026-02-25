Espana agencias

Interior deniega la condición de víctima del terrorismo a García Caparrós, asesinado por la policía en 1977

La administración central argumenta que no se cumplen los requisitos legales para conceder compensación a la familia del joven malagueño, cuyo caso, calificado como “execrable”, no encaja en la normativa vigente sobre indemnizaciones por terrorismo

Guardar

La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha argumentado que la legislación vigente sobre compensaciones por terrorismo especifica que los hechos deben estar vinculados a actuaciones terroristas y que las víctimas deben haber sufrido daños ocasionados por personas pertenecientes a organizaciones o grupos criminales con el objetivo de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. Según publicó Europa Press, esta interpretación de la ley ha determinado la reciente negativa a reconocer la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño fallecido por un disparo durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga el 4 de diciembre de 1977.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, el Ministerio del Interior sostiene que el caso de García Caparrós, aunque calificado de “execrable” por la propia directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, no encaja en los supuestos previstos en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo. En una carta remitida a la familia del joven, a la que tuvo acceso el medio, Torija subrayó que el principal cometido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser “proteger a los ciudadanos”, pero la normativa vigente no permite conceder compensación en este caso.

Tras recibir la negativa, los familiares de García Caparrós han recibido explicaciones donde se hace referencia directa a la legislación aplicable. El Ministerio del Interior insiste en que la ley solicita una sentencia firme que reconozca el derecho a ser indemnizado por responsabilidad civil derivada de los hechos y daños recogidos en la legislación sobre víctimas del terrorismo. En ausencia de dicha sentencia, precisa que se exige la existencia de diligencias judiciales o procesos penales destinados al enjuiciamiento de los delitos. Según detalló Europa Press, ninguno de estos requisitos concurre en el caso.

Respecto a las actuaciones previas, el expediente de solicitud de indemnización por fallecimiento fue tramitado ante el Ministerio del Interior en 2007 bajo la Ley 32/1999. La solicitud entonces fue inadmitida por considerarse extemporánea, es decir, presentada fuera de plazo, según la resolución administrativa emitida el 30 de octubre de 2007. No consta, según la carta enviada por la Dirección General, que la familia haya recurrido judicialmente esa resolución. Europa Press consignó que este retraso en la gestión ha sido reconocido por las autoridades, quienes pidieron disculpas por la dilación en la respuesta.

El medio Europa Press informó que la actual Ley 29/2011 contempla la posibilidad de otorgar ayudas, indemnizaciones o condecoraciones a quienes hayan sido afectados por acciones terroristas, siempre que estas hayan sido perpetradas por miembros de organizaciones criminales orientadas a subvertir el orden constitucional, o cuando hayan sido cometidas para ese fin aun sin pertenecer a dichos grupos. A raíz de esto, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo concluyó que el asesinato del joven en la manifestación andaluza no se ajusta a estos parámetros, motivo por el cual la petición de compensación se rechazó.

El caso de Manuel José García Caparrós ha sido objeto de diversas gestiones por parte de la familia, que previo a la solicitud ante Interior, recurrió también a la Presidencia del Gobierno en busca de reconocimiento y reparación. Tras varias décadas, el caso representa un ejemplo de los límites legales en la aplicación de la Ley 29/2011 respecto a casos históricos en los que la autoría y las circunstancias no se corresponden con las actuales definiciones de terrorismo contempladas por la normativa.

Tal como subrayó la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo en sus comunicaciones, la decisión se adopta reconociendo la gravedad extrema de los hechos y el deber que tienen los cuerpos policiales de proteger los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, el encuadre jurídico de las normas actuales resulta determinante para la denegación de la condición de víctima del terrorismo y de cualquier posible compensación económica o reconocimiento específico bajo estos preceptos legales, según viene publicado por Europa Press.

Temas Relacionados

Ministerio del InteriorManuel José García CaparrósMontserrat TorijaEuropa PressMálagaAndalucíaVíctimas del terrorismoFuerzas de seguridadOficina de Atención a las Víctimas del TerrorismoLey 29/2011EUROPAPRESS

Últimas Noticias

AMP-Sánchez pide reformar este semestre la ley de secretos pero no aclara si desclasificará documentos anteriores al 23F

El jefe del Ejecutivo solicita a los partidos avanzar en la modificación de la actual normativa sobre información reservada, sin detallar si se permitirá el acceso a archivos relacionados con episodios relevantes de la historia reciente previos al golpe de 1981

AMP-Sánchez pide reformar este semestre

El PP pide la "desclasificación integral del sanchismo" y Bolaños les afea que "no hay bulo en el que no se revuelquen"

Parlamento se convierte en escenario de un intenso enfrentamiento político tras la solicitud de acceso a documentos vinculados al Gobierno, mientras miembros del Ejecutivo y figuras de la oposición se acusan mutuamente de manipulación y opacidad ante temas clave de actualidad

El PP pide la "desclasificación

Absuelto el exalcalde socialista de Láchar (Granada) del delito de daños a un monolito a Julio Anguita

El tribunal de Santa Fe resolvió que Pedro Sánchez no tuvo intención deliberada ni motivaciones políticas al ordenar modificar la escultura dedicada a Anguita, atribuyendo la intervención a razones de seguridad planteadas por un vecino y avaladas por testigos

Absuelto el exalcalde socialista de

La defensa de Argüeso pide suspender la testifical de un alto cargo hasta que el TSJCV se pronuncie sobre Mazón

El representante legal de Emilio Argüeso solicitó aplazar la comparecencia de un funcionario clave mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decide si investiga a Carlos Mazón, aunque la jueza rechazó la petición y siguió con la declaración

La defensa de Argüeso pide

Condenado a dos años de cárcel por violar a una niña de 14 años en Palma

Tras admitir los hechos y alcanzar una conformidad con la Fiscalía, el acusado evitará la prisión a cambio de servicios comunitarios, mantener distancia de la víctima y continuar pagando la compensación establecida por el tribunal

Condenado a dos años de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Yolanda Díaz anuncia que no

Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones generales de 2027: “Quiero dar espacio y tiempo para lo que está naciendo”

Confirman la inhabilitación de cuatro años a un exalcalde socialista de Benaocaz, Cádiz, por no convocar ningún pleno ordinario durante 21 meses

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

El Observatorio de Vida Militar advierte en el Congreso de que “hay soldados que no pueden vivir con dignidad” y de la falta de efectivos en España

Feijóo reta a Sánchez a desclasificar “quién le financió las primarias” y el presidente le acusa de hacer “política para ultras”

ECONOMÍA

Las mujeres migrantes de fuera

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080