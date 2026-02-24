Más de 120 afectados se constituyen en asociación y valoran tomar medidas por la retirada de material de vías

El portavoz de la plataforma de afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) --que comprende a más de 120 personas--, Mario Samper, ha subrayado que este martes celebrarán una asamblea para constituirse oficialmente como asociación y que, en uno de sus puntos del día, llevan la posibilidad de tomar medidas legales tras las informaciones sobre que la Guardia Civil alertara a la jueza instructora de que personal de Adif se llevó material de la zona en la madrugada cuatro días después del suceso, que se produjo el 18 de enero.

Así lo ha indicado a Europa Press Mario Samper, después de conocerse que la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que "se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa" sobre el siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y que se saldó con más de 120 heridos.

Al respecto, Samper ha señalado que, si los heridos y familiares de fallecidos estaban "ya indignados con todo lo que ha sucedido y cómo se han desarrollado los acontecimientos", esto supone "un punto más de indignación que se añade a todo lo demás". "No entiendo en qué país vivimos que puede llegar cualquiera, cortar un trozo de vía y llevársela sin ningún problema" y "esconderla", ha destacado.

"Unas pruebas que están sometidas a una investigación judicial y puede llegar cualquiera, y coger su furgoneta, meter las pruebas y llevárselas. Es que no lo entiendo, con un accidente de esta envergadura y que además una compañía como Adif sea capaz de hacer algo así sabiendo que son piezas investigadas. Poder llevárselas impunemente con nocturnidad y alevosía, además. Porque se las han llevado por la noche", ha lamentado.

El portavoz de los afectados por el accidente ha admitido que "no sale de su asombro" sobre "lo que está viviendo", ha remarcado antes de explicar que en la tarde-noche de este martes celebran una asamblea para construirse como asociación y que "uno de los puntos del día, efectivamente, es que uno de los puntos a tratar va a ser este".

En este sentido, ha señalado que le "consta que algún ayuntamiento de una localidad de Huelva va a incluir este detalle en la querella que están preparando" pero que ellos, además, van "a incluirlo también". "No puede ser de otra manera. Es una ocultación de pruebas que no puede quedar impune", ha manifestado.

En cuanto a la constitución de la asociación, Samper ha explicado que, una vez realizado este paso, faltaría registrarlo, pero ya este martes se decidirán los tratamientos de cargos y "pasos a seguir a partir de ahora", toda vez que ha apuntado que, además de la demanda civil, se iniciarán los trámites para la penal.

Finalmente, ha destacado que anímicamente se encuentran mal. "Si yo que no he pedido a nadie me encuentro afectado, no puedo imaginarme a los que han perdido a algún familiar", ha concluido.