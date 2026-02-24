El TSXG confirma la absolución de un hombre que fue denunciado por su pareja por una supuesta agresión sexual

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso de apelación presentado por una mujer que denunció a su pareja por una supuesta agresión sexual, el cual fue absuelto por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

En su sentencia, la Audiencia declaraba como probado que el varón mantuvo una relación sentimental con la mujer durante dos meses, en los cuales mantenían relaciones sexuales generalmente en la casa de ella, ubicada en A Estrada.

Fue en agosto de 2023 cuando, tras almorzar en dicha vivienda, ambos mantuvieron un encuentro sexual, por vía vaginal y "consentido", sin preservativo, llegando a eyacular él. Pasado un tiempo, el procesado abandonó el domicilio.

El tribunal absolvió al varón, para el cual Fiscalía solicitaba hasta 14 años de prisión. Ahora, el TSXG desestima el recurso de la mujer y confirma la sentencia apelada.

Sin embargo, ante esta resolución cabe recurso ante la Sala Segunda del tribunal Supremo.