Sánchez felicita a la primera ministra de Barbados tras ganar las elecciones logrando todos los escaños por tercera vez

El escenario político de Barbados ha coincidido con la conmemoración de 76 años desde el establecimiento del sufragio universal, en el marco de la reciente victoria electoral de Mia Mottley, quien conservará el cargo de primera ministra tras obtener, por tercera vez consecutiva, todos los escaños del Parlamento. Según publicó el medio original, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó su reconocimiento a través de un mensaje en la plataforma X, donde destacó tanto el liderazgo de Mottley como su apuesta por el desarrollo igualitario.

El 11 de febrero tuvo lugar el proceso electoral en el que el Partido Laborista de Barbados, bajo la dirección de Mia Mottley, consiguió los mismos resultados que en los comicios de 2018 y 2022. El medio detalló que el triunfo representa la tercera ocasión sucesiva en que el partido no deja escaños a la oposición, una circunstancia singular en la historia democrática de ese país caribeño.

Tal como consignó la fuente, Sánchez calificó la victoria de “histórica” y señaló que este desenlace “refleja la fortaleza de su liderazgo”. En la comunicación, el mandatario español confirmó que mantuvo una conversación con Mottley, a quien trasladó personalmente sus felicitaciones tras la consolidación de su gobierno.

Mia Mottley, quien tiene 60 años, reiteró tras conocer los resultados su compromiso con la ampliación de la igualdad de oportunidades, la reducción de los niveles de pobreza y el fortalecimiento institucional de la democracia en Barbados. Según comentó el medio, la primera ministra estableció como uno de sus principales ejes de gestión el desarrollo de un marco más inclusivo para la sociedad barbadense, así como el impulso de políticas que refuercen el acceso universal a derechos y beneficios sociales.

El mensaje transmitido por Sánchez subrayó la importancia del “compromiso con el desarrollo inclusivo y la acción climática” de Mottley, resaltando que tales objetivos resultan particularmente vitales en la coyuntura actual, según trasladó a través de la citada red social. El medio precisó que esta referencia responde a los desafíos que enfrenta Barbados, tanto en términos de justicia social como en relación a la vulnerabilidad de la isla frente a amenazas climáticas.

El Partido Laborista, con una trayectoria de victorias electorales en los últimos seis años, ha incidido en políticas orientadas hacia la ampliación de derechos y la consolidación de una democracia representativa consolidada, a juicio de los datos compartidos por la fuente. La coincidencia de la elección con la efeméride del sufragio universal agrega relevancia al contexto político de Barbados, reafirmando el carácter participativo de la sociedad en la toma de decisiones públicas.

La continuidad de Mottley como jefa de gobierno coincide así con una etapa significativa para la democracia barbadense, según informó el medio citado. Las medidas anunciadas tras la victoria electoral se centran en un modelo de crecimiento social equilibrado, mayor inclusión y el refuerzo de mecanismos democráticos en medio de los retos que plantea el contexto geopolítico y climático en el Caribe.