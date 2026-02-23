Espana agencias

Fiscalía de Andalucía abre expediente gubernativo sobre la proliferación de narcolanchas en toda la costa andaluza

Autoridades judiciales reúnen información tras la aparición masiva de embarcaciones rápidas ilegales en playas y puertos de Andalucía, fenómeno que genera alarma entre alcaldes y fuerzas de seguridad por su relación con el tráfico ilícito y la inmigración clandestina

Responsables municipales y cuerpos de seguridad de distintas localidades de Andalucía han mostrado inquietud ante la presencia reiterada de embarcaciones rápidas ilegales, comúnmente asociadas tanto al tráfico ilícito de sustancias como a la inmigración clandestina, según consignó la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla. Esta preocupación surge luego de que diversos medios de comunicación, así como redes sociales, publicaran imágenes y vídeos en los que se observa una proliferación de estas embarcaciones conocidas como narcolanchas en diferentes puntos del litoral andaluz, incluyendo playas, puertos deportivos y el cauce del río Guadalquivir, especialmente afectadas durante el último temporal.

De acuerdo con lo que publicó la Fiscalía de Andalucía, la fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, resolvió abrir un expediente gubernativo con el objetivo de recabar toda la información relevante respecto a la situación de las narcolanchas observadas en la costa andaluza. Esta decisión implica la recopilación y análisis sistemático de testimonios, reportes periodísticos e informes emitidos por autoridades locales y fuerzas de seguridad, en busca de comprender el alcance real del fenómeno, así como las condiciones y el modo de actuación de estas embarcaciones de alta velocidad.

El despliegue y avistamiento de estas narcolanchas en primera línea de playa y muelles deportivos se ha producido en el contexto de una reciente borrasca, lo que habría motivado que numerosas embarcaciones buscaran refugio a lo largo de la costa. Según detalló la Fiscalía de Andalucía, estos vehículos, caracterizados por su gran potencia y velocidad, se encuentran sujetos desde el año 2018 a una prohibición destinada a combatir su uso en actividades criminales, en particular en el tráfico de drogas y el transporte irregular de migrantes.

El medio reportó que, durante su estancia en la costa, las narcolanchas han recibido abastecimiento de combustible a través de otras embarcaciones auxiliares, lo que facilita que permanezcan próximas al litoral aun durante condiciones adversas en alta mar. Esta logística refuerza el uso de las narcolanchas para operaciones transfronterizas, dado que suelen operar en aguas internacionales y acceder de forma clandestina a zonas costeras cuando las condiciones meteorológicas lo exigen.

La Fiscalía señaló que el expediente impulsado permitirá centralizar y cotejar toda la información divulgada en medios, así como los datos aportados por la Guardia Civil y los alcaldes de la región. Tanto responsables municipales como los propios agentes de las fuerzas de seguridad han trasladado su preocupación por el incremento de la presencia de estas embarcaciones en sus términos municipales, una situación que, de acuerdo con lo difundido por la Fiscalía, genera “inquietud y malestar” por el impacto que tiene en la seguridad local y la imagen de los municipios.

El fenómeno se produce en un contexto en el que la vigilancia de las costas andaluzas se enfrenta a desafíos tanto climatológicos como operativos. Desde 2018, la normativa vigente prohíbe expresamente la navegación y el uso de estas embarcaciones de alta velocidad en aguas españolas, justamente por su vinculación a redes de tráfico ilícito. A pesar de la prohibición, la presencia de narcolanchas continúa siendo motivo de alarma pública y de intervención judicial, especialmente cuando, como ha ocurrido durante la última borrasca, estos vehículos han logrado acercarse sin impedimentos a zonas transitadas y turísticas.

El seguimiento del caso impulsado desde la Fiscalía de Andalucía contempla la posibilidad de adoptar nuevas medidas coordinadas con otras instituciones en función de las conclusiones obtenidas tras la recopilación y el análisis de la información recogida. Estas acciones buscan determinar la magnitud del fenómeno y las circunstancias que explican el notable aumento del número de narcolanchas visibles en puntos estratégicos del litoral.

Además, según indicó la propia Fiscalía, la información recopilada servirá de base para evaluar la efectividad de las políticas y operativos existentes, así como para identificar posibles necesidades de actuación adicional a nivel judicial o policial. La apertura de este expediente forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la respuesta institucional ante delitos vinculados con el tráfico de drogas y la migración irregular, ámbitos en los que las narcolanchas desempeñan un papel central, de acuerdo con las fuentes consultadas por los medios y las declaraciones de responsables municipales.

Las actuaciones emprendidas se enmarcan en un contexto de colaboración entre diferentes niveles de gobierno y entidades competentes, dado el carácter transfronterizo de las actividades asociadas a este tipo de embarcaciones. Los alcaldes de varias localidades costeras expresaron ante la fiscal Superior de Andalucía su preocupación por la reiterada llegada de narcolanchas a sus jurisdicciones, especialmente en momentos en que las condiciones meteorológicas dificultan la vigilancia y las labores de patrullaje habitual. Como informó la Fiscalía, los informes provenientes de la Guardia Civil recogen no solo la incidencia actual del fenómeno, sino también recomendaciones para reforzar los dispositivos de control y prevención a futuro.

