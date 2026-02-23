El conseller de Medio Ambiente defiende que no se tomaran medidas preventivas porque no se preveía una dana "tan grave"

El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, que ocupaba la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio el 29 de octubre de 2024, ha defendido este lunes que el día de la riada no se tomaran medidas preventivas especiales porque no se preveía una situación "tan grave" como la que se produjo y que acabó costando la vida a 230 personas sólo en la provincia de Valencia.

Durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la catástrofe, Martínez Mur ha insistido en que aquel día su departamento actuó conforme al nivel del alerta, que se fue modificando según avanzaba la jornada, que en el ámbito de su competencia se aplicaron los protocolos previstos "a rajatabla" y que, en concreto el Metro de Valencia y los Ferrocarriles de la Generalitat funcionaron porque no se produjeron "víctimas", salvo un guardia de seguridad afectado por una caída.

En este contexto, ha reconocido que no habló de ninguna medida preventiva excepcional con la entonces consellera encargada de Emergencias, la ahora imputada Salomé Pradas, durante o tras la reunión del Gobierno autonómico que tuvo lugar aquella mañana.

"Es relativamente habitual tener este tipo de incidencias en esas épocas del año en la Comunidad Valenciana; teníamos las conversaciones normales y habituales en unas circunstancias que luego fueron las que fueron, pero en los días previos no era previsible que fuera tan grave", ha argumentado, incidiendo en que aquel día él tenía "las mismas alertas que todo el mundo".

CORTARON EL METRO PORQUE SE INUNDÓ EL CENTRO OPERATIVO

Martínez Mus ha admitido que el Metro se cortó a las 19.45 porque su sede central operativa, cercana a Picanya, se inundió y se ha defendido de las críticas que le han dedicado los diputados de Compromís Águeda Micó y Alberto Ibáñez. Ambos le han echado en cara que trabajadores de los trenes se quedaran "encerrados" sin que nadie les avisara y que otras muchas personas se vieran "atrapadas" en las carreteras.

También ha recordado que ni él ni nadie de su departamento ordenó un despliegue especial de agentes medioambientales aquel día "porque las alertas no indicaban nada distinto" y, en cuanto a los forestales, ha comentado que estuvo trabajando toda la plantilla, unas 70 personas.

Martínez Mus, que sustituyó al teniente general Francisco Gan Pampols como encargado de la Reconstrucción, ha detallado que no intervino para coordinarse con Emergencias porque tenía gente de su equipo en el Cecopi y que el día de autos no se planteó alterar su agenda.

A las 18.00 horas fue a una entrega de premios de la patronal valenciana porque en ese momento no tenía ninguna información que le indicara que debía estar en otro sitio. Es más, ha señalado que entonces "no llovía" en la zona más afectada por la riada y que las informaciones indicaban que los caudales estaban bajando.

TODA LA NOCHE EN SU DESPACHO

"Con la información que tenía en cada momento hice lo mejor que podía hacer", ha reiterado, tras explicar que hasta esa hora las incidencias correspondían a las normales un día de lluvia y que fue estando en esa gala cuando le llegó que estaba habiendo "problemas serios" en la red ferroviaria. Por eso, al acabar la entrega de premios intentó llegar a la sede de Ferrocarrils, pero ya no pudo, y se fue a su despacho donde "empalmó" hasta el día siguiente.

El portavoz del PSOE en la comisión, Alejandro Soler, ha dado por hecho que en Govern tenían más información sobre lo que estaba pasando que la relatada por el compareciente, al que ha invitado a aportar sus mensajes de ese día con el presidente de la Generalitat. Pero Martínez Mus ha dicho que aquel 29 de octubre ni habló ni intercambió mensajes con Mazón.

También le ha instado a entregar a la comisión sus mensajes con el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra, quien sí logró hablar con Mazón a las 19.34. Martínez Mus ha dicho que no tiene "nada que ocultar" y que en la conversación que mantuvo con Sendra sobre las 17.30 el secretario le avisó del peligro de colapso de la presa de Forata.

La diputada de ERC, Teresa Jordà, se ha interesado por la reapertura del servicio del Metro de Valencia el 27 de junio de 2025 que, a su juicio, se hizo sin disponer de la autorización pertinente, pero el compareciente ha recalcado que la agencia autonómica de seguridad ferroviaria "tuteló" todo el procedimiento y acabó "validando todas las actuaciones".