Sánchez, tras las afirmaciones de Guardiola sobre feminismo: "El machismo del PP es igual al machismo de Vox"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido este domingo a las declaraciones de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, en las que afirmó que el feminismo que defiende es el feminismo que defiende Vox: "Es decir, para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox", ha criticado Sánchez en una breve referencia a las declaraciones de "nada más y nada menos" que una mujer y actual presidenta en funciones de la Junta de Extremadura sobre el feminismo.

Sánchez ha hecho esta alusión en un momento de su intervención en un mitin celebrado en Ponferrada (León) en el marco de la precampaña electoral en Castilla y León donde ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que ha iniciado su intervención con un recuerdo a las cuatro mujeres y a los dos hijos asesinados esta semana fruto de la violencia machista.

En el mitin ha estado presente también la presidenta del PSOE en Castilla y León y ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que el presidente ha mencionado para recordar que el Consejo de Ministros acordó el martes pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue a los tecnoligarcas y a sus plataformas por los contenidos pornográficos en los que se manipulan a través de la inteligencia artificial los rostros de las mujeres e imágenes de niños y madres.