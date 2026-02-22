Espana agencias

Comunidad de Madrid pide a Delegación 1.500 guardias civiles y "bajar" ratios de delitos tras los datos de criminalidad

El consejero de Digitalización ha exigido a la Delegación del Gobierno reforzar la seguridad en la región tras la publicación de datos que muestran incrementos preocupantes en homicidios, agresiones sexuales y tráfico de drogas, criticando la gestión actual

López-Valverde exigió que se depuren responsabilidades tras la reciente dimisión del director adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González, quien dejó el cargo luego de una querella presentada por una agente por un delito de agresión sexual. En este contexto, el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid solicitó directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asuma responsabilidades por lo sucedido en el seno del Cuerpo Nacional de Policía.

El consejero de Digitalización también trasladó a la Delegación del Gobierno la demanda de incorporar 1.500 guardias civiles adicionales en la Comunidad de Madrid. Según informó el medio, esta petición llega después de la difusión de los datos de criminalidad, que muestran un incremento en homicidios, agresiones sexuales y tráfico de drogas en la región. Durante su visita a la presentación del Programa regional de Capacitación Digital en Alcobendas, López-Valverde insistió en que estos delitos han mostrado una tendencia al alza y reclamó una respuesta del Gobierno central para abordar esta situación.

Luego de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, defendiera el balance oficial de criminalidad en 2025 calificando sus cifras de realistas, el consejero expresó desacuerdo con esta evaluación. Tal como recogió la fuente, López-Valverde criticó lo que consideró un discurso “triunfalista” y una “falta de gestión”. A su entender, la interpretación positiva del delegado no se ajusta a la gravedad que reflejan los últimos datos conocidos.

López-Valverde argumentó que la dotación de la Guardia Civil en Madrid resulta insuficiente, y señaló que los agentes carecen de medios materiales adecuados para el desarrollo de sus funciones de seguridad. El consejero enfatizó la necesidad de dotar a las fuerzas de seguridad tanto de recursos humanos como tecnológicos, con el objetivo de revertir los índices de criminalidad que, según los datos divulgados, se han incrementado en ciertos delitos concretos.

Durante el acto público, López-Valverde situó en el centro del debate las consecuencias del déficit de efectivos y de recursos dentro de los cuerpos policiales, como recoge el medio. Además, planteó que reforzar la presencia de la Guardia Civil sería una medida imprescindible para poder ofrecer respuestas eficaces ante una criminalidad que, de acuerdo con los datos publicados, ha mostrado incrementos en delitos graves.

El consejero sostuvo que seguir permitiendo esta situación pone en riesgo la capacidad de respuesta frente a homicidios, agresiones sexuales y tráfico de drogas, los cuales conforman los principales indicadores que, según la información oficial, más preocupan a las autoridades autonómicas. Para López-Valverde, “bajar los ratios” de estos delitos pasa por proporcionar más personal y medios a las fuerzas de seguridad del Estado.

El desencuentro entre la Administración autonómica y la Delegación del Gobierno se intensificó tras las valoraciones públicas del delegado Francisco Martín, quien defendió la validez de los datos del balance de criminalidad y apeló a un análisis “realista” de la situación en la región. El consejero, en cambio, reincidió en la necesidad de actuar ante lo que considera una problemática que requiere soluciones inmediatas.

La exigencia de más guardias civiles responde a un diagnóstico de carencia de efectivos para la Comunidad de Madrid, una circunstancia que, según publicó el medio, el Ejecutivo regional sostiene como uno de los principales factores detrás del alza en los delitos de mayor gravedad registrados en los informes más recientes. Además, López-Valverde ligó la falta de medios a la imposibilidad de ejercer tareas preventivas y de investigación de manera efectiva.

Por otro lado, el consejero se refirió a las dificultades internas que atraviesa el Cuerpo Nacional de Policía tras la dimisión de uno de sus altos cargos, en medio de una polémica por denuncias internas. López-Valverde reclamó que el ministro Grande-Marlaska asuma responsabilidades políticas por la gestión de la situación y la imagen que estos hechos trasladan sobre la seguridad y el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar el orden público.

El medio detalló que esta serie de reclamaciones y críticas tienen lugar en un marco de preocupación social por la evolución de indicadores delictivos en la región. El consejero utilizó un acto público dirigido a asociaciones y entidades deportivas para trasladar sus solicitudes, lo que apunta a un esfuerzo de visibilización de estas demandas ante distintos sectores de la sociedad madrileña.

Las demandas del Ejecutivo autonómico también se enmarcan en el debate político sobre los recursos disponibles para la seguridad ciudadana y el papel que corresponde a las distintas administraciones en la garantía del orden. López-Valverde, en sus declaraciones, volcó la responsabilidad en el Gobierno central y cuestionó la suficiencia de la respuesta oficial frente al aumento de homicidios, agresiones sexuales y tráfico de drogas que, según los últimos datos, afectan a la Comunidad de Madrid.

