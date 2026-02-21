Espana agencias

Turull (Junts) señala a Illa por su gestión: "Su proyecto no es Cataluña, su proyecto es el PSOE"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha señalado la gestión del Govern por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, del que ha dicho que "su proyecto no es Cataluña, su proyecto es el PSOE" y ha añadido que es imposible gobernar sin plantarse ante Madrid.

Así se ha expresado este sábado en su discurso durante el Consell Nacional de la formación celebrado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde ha asegurado que Illa ha hecho "autocrítica cero" desde su regreso tras la baja médica y ha remarcado que Cataluña vive un momento grave.

Según Turull, Cataluña no va bien y se ha podido comprobar en las últimas semanas: "Hemos iniciado un curso mucho más determinante y mucho más trascendente de lo que algunos, en su línea anestesiadora, o la política de la resignación, o la subordinación, o de la agitación por la agitación de aquellos que quieren reventarlo todo, pues nos quieren hacer creer", ha expuesto.

"Nosotros, de hecho, ya avisamos de que con un gobierno como el del presidente Illa, un Govern sin alma nacional, un Govern sin un proyecto al frente del país y un Govern absolutamente subordinado al PSOE, esto podía pasar", ha expresado.

Así, ha reprochado al Govern su "incompetencia" y subordinación, y ha considerado que en pocos días el relato del Govern se ha hundido por su dependencia constante del PSOE.

RODALIES

Sobre la situación de la red de Rodalies ha insistido en pedir la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y ha añadido que si Illa "supiera qué hay que hacer" cesaría a Paneque y rescindiría el contrato con Renfe para que deje de operar en Cataluña.

"La incompetencia no puede tener premio", ha asegurado al respecto de Paneque y ha sostenido que los usuarios de Rodalies necesitan algo más que buenas palabras.

"Por eso decimos que el momento es grave, porque construir cuesta mucho, destruir no cuesta nada. Cataluña no se puede permitir seguir en esta letargia y no abordar de cara y con firmeza, con determinación, con liderazgo", ha expresado.

MODELO DE FINANCIACIÓN

Sobre el nuevo modelo de financiación ha lamentado que "renuncia a la singularidad propia y a los ingresos que el país necesita" además de, afirma, dejar aparcado el principio de ordinalidad.

Asimismo, ha rechazado la creación de un consorcio de inversiones entre el Gobierno y la Generalitat: "Ya basta de crear más organismos y empresas mixtas como este consorcio, como la empresa mixta de Rodalies, que lo único que hacen es confundir más", ha aseverado.

PAPEL DE JUNTS

También se ha referido al papel que debe jugar Junts en el escenario actual, en el que ha llamado a actuar con determinación y sin complejos sin importar las "etiquetas" que se impongan al partido.

"Vivimos entre esto, entre los resignados y los resentidos", actitudes que, considera, no aportan nada positivo a los retos que tiene Cataluña.

"Por eso, nosotros, la única división que nos permitimos es aquella que separa lo que es útil para Cataluña y lo que no lo es", ha zanjado.

