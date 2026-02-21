El PSOE insta al Gobierno a promover una estrategia nacional en pro de tecnologías basadas en ciencia avanzada e I+d

El PSOE ha registrado en el Congreso una iniciativa con la que anima al Gobierno a impulsar una estrategia nacional que apueste por las 'deep tech', esto es, tecnologías basadas en ciencia avanzada, con un fuerte contenido en investigación y desarrollo, un ámbito en el que España "no puede quedarse atrás".

En la proposición no de ley, que se debatirá y votará el jueves en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades de la Cámara Baja, los socialistas justificación su petición en que estas tecnologías profundas tienen un carácter "disruptivo" con capacidad para generar nuevos mercados o transformar "profundamente" los existentes en tanto que están orientadas a resolver problemas y retos complejos de gran relevancia social y global.

En este punto, el partido que sostiene al Gobierno advierte de que estas tecnologías requieren "largos plazos de maduración y elevadas inversiones" para poder escalar los proyectos e industrializar los productos.

PARA LA UE ES UNA PRIORIDAD

Si bien apunta que España "no puede quedarse atrás" en este ámbito y debe alinearse con el compromiso adquirido por la UE, que ha colocado las 'deep tech' como "prioridad estratégica" en su búsqueda por asegurar su soberanía tecnológica, competitividad industrial y abordar los grandes desafíos sociales.

Y pone como ejemplo de este compromiso comunitario para liderar esta nueva ola tecnológica iniciativas como el Consejo Europeo de Innovación o la Estrategia de la UE para las empresas emergentes y en expansión.

"Las tecnologías profundas representan una oportunidad histórica para nuestro país" puesto que "permiten alinear nuestras fortalezas científicas con una estrategia de reindustrialización moderna, de alto valor añadido y sostenible", reza la iniciativa socialista.

GARANTIZARÍA LA SOBERANÍA TECNOLÓGICA

Los socialistas abundan que apostar por estas tecnologías es "crucial" para "garantizar la soberanía tecnológica, reducir la dependencia externa en tecnologías críticas y estratégicas, mejorar la competitividad y ofrecer soluciones pioneras a desafíos como la transición ecológica, la medicina personalizada, la movilidad del futuro o la ciberseguridad".

Para el partido que capitanea Pedro Sánchez, España tiene el "gran reto" de mantener la apuesta realizada en los últimos años y dedicar a la innovación y a la ciencia una cantidad de recursos "creciente" con el fin de mantener la senda de incremento del esfuerzo inversor, reducir la brecha con el resto del mundo y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la UE.

La aprobación de una estrategia permitiría impulsar un ecosistema de tecnologías profundas, integrando nuestro sistema de ciencia y tecnología con la formación, la investigación, la inversión, la mentorización y las infraestructuras públicas y privadas, para establecer sólidas conexiones con la industria tradicional y los nuevos proyectos de inversión exterior y nacional.