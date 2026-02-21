Espana agencias

El PP acusa al Gobierno de legislar "a ciegas" con la regularización de inmigrantes y critica que diga que saldrá gratis

Guardar

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar legislando "a ciegas" con su anuncio de la regularización masiva de inmigrantes y le ha cuestionado que asegura que todo este proceso saldrá gratis.

En una declaración remitida a los medios recogida por Europa Press, Ezcurra ha criticado que España se encuentre ante "la mayor operación de regularización masiva de toda Europa", en tanto que la voluntad del Ejecutivo es conceder residencia "prácticamente automática a cientos de miles de personas en situación irregular".

De hecho, basta con acreditar o que has pedido protección internacional o que llevas cinco meses en España y presentar una solicitud, lo que, a juicio de la dirigente 'popular', supone "todo un nicho para el fraude documental".

LA POLICÍA NACIONAL HABLA DE 1,2 MILLONES

En concreto, Ezcurra ha cargado contra la ministra Elma Saiz por que sostenga que afectará a 500.000 personas, "cuando organismos independientes hablan de 900.000 y la propia Policía Nacional lo ha elevado a 1,2 millones". "¿Qué estamos, legislando a ciegas?", se ha preguntado retóricamente.

Aún con todo, la vicesecretaria 'popular' considera que "lo más grave" no es este punto, sino que con la mera presentación de la solicitud "se suspenden los procedimientos sancionadores y las expulsiones".

"Es decir, quien está en un proceso de retorno queda blindado automáticamente, sin resolución, sin verificación completa y ni siquiera se exige un certificado de antecedentes penales porque el Gobierno lo ha sustituido por una declaración responsable", ha denunciado.

Ezcurra no entiende que para este proceso de regulación de inmigrantes "no se consulten las bases de datos policiales, no se exija un contrato de trabajo, ni formación, ni aprendizaje del idioma, nada".

ESTE PROCESO LO PAGARÁN LAS CCAA Y LOS AYUNTAMIENTOS

Según ha resumido, se trata de la primera regularización en la historia de España que se hace "de forma masiva, sin planificación y sin presupuesto" porque la memoria del real decreto desvela que este proceso no costará nada, que no tendrá impacto presupuestario y que no afectará a otras administraciones.

"¿En serio? Desde el mismo día siguiente a la entrada en vigor del real decreto, miles de personas van a empadronarse, van a escolarizar a sus hijos, van a acudir a los centros de salud, van a inscribirse en los servicios de empleo, van a poder solicitar prestaciones sociales...y todos estos servicios lo pagan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no han sido consultados y que no tienen un solo euro previsto para absorberlo", ha reseñado.

Ezcurra sostiene que esto no es "el compromiso adquirido con Europa" en materia de inmigración , para apuntar que lo que España necesita es un sistema "legal y ordenado", esto es, "una inmigración al empleo, no un atajo reglamentario que convierte la irregularidad en puerta de entrada automática a la residencia". "Es una irresponsabilidad que España no se puede permitir", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Luis García afirma que no tiene tiempo para pensar si se juega el puesto este sábado

Infobae

El sudafricano Jarvis sigue líder en Kenia acompañado del francés Lacroix

Infobae

Mataró y Sant Andreu, a tiro del liderato; Sabadell, a ganar el derbi y sellar los cuartos

Infobae

Juzgan a un exdirigente de primera división en Austria por grabar a mujeres en las duchas

Infobae

España cae ante Australia (3-1) y encaja su quinta derrota

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil arresta a

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

Las carreteras españolas están “en el peor momento de su historia reciente” por la falta de inversión: 34.000 kilómetros “necesitan reconstrucción urgente”

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera