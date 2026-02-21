Espana agencias

El Gobierno de Navarra y los partidos políticos condenan el asesinato de una mujer en Sarriguren

Guardar

Representantes del Gobierno de Navarra y de diferentes partidos políticos de la Comunidad foral han expresado su condena y han lamentado el asesinato este viernes por la noche de una mujer en la localidad de Sarriguren en un presunto caso de violencia de género.

En un mensaje en la red social X, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, lamentó "otro asesinato; otra mujer a la que le arrebatan la vida, esta vez en Navarra. Aquí no debe haber fisuras. Mi condena más rotunda; mi cariño para su familia".

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, se ha mostrado "estremecido" por el crimen y ha afirmado que el Gobierno "trabaja y trabajará para desterrar de una vez por todas el machismo criminal de nuestra sociedad".

Por su parte, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha expresado su "más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la víctima. Deseo de todo corazón una pronta recuperación a la mujer herida". "Todos los esfuerzos institucionales serán pocos para evitar la lacra de la violencia de género", ha remarcado.

Desde EH Bildu han llamado a la ciudadanía a participar en las diferentes movilizaciones que el movimiento feminista pueda organizar para condenar este asesinato. "Ante la violencia machista, ni un paso atrás", ha resaltado.

Geroa Bai ha expresado que "con enorme tristeza y firmeza condenamos el asesinato de una mujer en Sarriguren, en un presunto caso de violencia de género, en el que otra mujer ha resultado herida". "Todo nuestro apoyo a sus personas allegadas y nuestros mejores deseos de recuperación para la mujer herida", ha añadido.

Desde el Partido Popular de Navarra se han mostrado "consternados ante el asesinato de una mujer en Sarriguren" y han trasladado "todo nuestro apoyo a la familia en este momento de dolor. Esto no puede volver a ocurrir".

En esta misma línea, el secretario general de los 'populares' navarros, Sergio Sayas, ha manifestado "toda mi condena y mi apoyo a su familia y ha deseado "la pronta recuperación de la persona que ha resultado herida". "Basta ya", ha reclamado.

Además, el portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha lamentado que "el machismo más criminal nos atraviesa de nuevo. Solidaridad y empatía con los allegados de la víctima y los mejores deseos para la herida".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El precio de la vivienda podría subir entre un 6 y un 9 % en 2026, según Solvia

Infobae

El PP ganaría los comicios en Castilla y León pero volvería a necesitar a Vox según el CIS

Infobae

El PSOE espera cortar la sangría electoral en las autonómicas de Castilla y León aunque asume que no podrá gobernar

El PSOE espera cortar la

El PP y Vox aprueban prohibir el uso del burka en dependencias del Ayuntamiento de Burgos

Infobae

Podemos denuncia que Trump quiere convertir a Cuba en "la nueva franja de Gaza"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nace ‘Un paso al frente’,

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera