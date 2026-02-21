El Gobierno de Navarra y los partidos políticos condenan el asesinato de una mujer en Sarriguren

Representantes del Gobierno de Navarra y de diferentes partidos políticos de la Comunidad foral han expresado su condena y han lamentado el asesinato este viernes por la noche de una mujer en la localidad de Sarriguren en un presunto caso de violencia de género.

En un mensaje en la red social X, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, lamentó "otro asesinato; otra mujer a la que le arrebatan la vida, esta vez en Navarra. Aquí no debe haber fisuras. Mi condena más rotunda; mi cariño para su familia".

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, se ha mostrado "estremecido" por el crimen y ha afirmado que el Gobierno "trabaja y trabajará para desterrar de una vez por todas el machismo criminal de nuestra sociedad".

Por su parte, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha expresado su "más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la víctima. Deseo de todo corazón una pronta recuperación a la mujer herida". "Todos los esfuerzos institucionales serán pocos para evitar la lacra de la violencia de género", ha remarcado.

Desde EH Bildu han llamado a la ciudadanía a participar en las diferentes movilizaciones que el movimiento feminista pueda organizar para condenar este asesinato. "Ante la violencia machista, ni un paso atrás", ha resaltado.

Geroa Bai ha expresado que "con enorme tristeza y firmeza condenamos el asesinato de una mujer en Sarriguren, en un presunto caso de violencia de género, en el que otra mujer ha resultado herida". "Todo nuestro apoyo a sus personas allegadas y nuestros mejores deseos de recuperación para la mujer herida", ha añadido.

Desde el Partido Popular de Navarra se han mostrado "consternados ante el asesinato de una mujer en Sarriguren" y han trasladado "todo nuestro apoyo a la familia en este momento de dolor. Esto no puede volver a ocurrir".

En esta misma línea, el secretario general de los 'populares' navarros, Sergio Sayas, ha manifestado "toda mi condena y mi apoyo a su familia y ha deseado "la pronta recuperación de la persona que ha resultado herida". "Basta ya", ha reclamado.

Además, el portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha lamentado que "el machismo más criminal nos atraviesa de nuevo. Solidaridad y empatía con los allegados de la víctima y los mejores deseos para la herida".