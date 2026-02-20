Pedro Sánchez, sorpresa en la gala de los 20 años del programa de humor 'Polònia'

Barcelona, 20 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue la sorpresa de la gala de los veinte años del programa de TV3 de humor 'Polònia', celebrada en el Teatre Victòria el pasado lunes y emitida anoche por la cadena de televisión, con un 33,1 % de cuota y 857.000 espectadores de audiencia acumulada.

Durante la emisión del programa, una voluntaria del público expresó su deseo de ser caracterizada como Pedro Sánchez y, tras ser llevada a un camerino e iniciar el proceso de maquillaje, al darse la vuelta apareció el presidente del Gobierno real opinando que el equipo de Polònia había hecho "una muy buena caracterización" pero que quizás debía "mejorar la imitación", para dirigirse a la cámara sonriendo y concluir: "Muchas felicidades Polònia".

Esta mañana, en su cuenta de X, Pedro Sánchez ha reproducido el gag con el siguiente comentario: "Moltes felicitats, @polonia3Cat. Gracias por sacarnos siempre una sonrisa y demostrar que el humor es fundamental en la vida. ¡Sois brillantes!".

La plataforma 3Cat ha informado este viernes de que el capítulo de ayer del programa, que inició su andadura en 2006 en la franja horaria de los jueves por la noche, se ha convertido en el de más cuota desde el estreno.

Según los datos dados a conocer hoy, el programa fue líder en la mayoría de franjas de edad, especialmente la de entre 25 a 44 años, con un 53,5 % de cuota.

Asimismo, en la plataforma 3Cat y en el entorno digital es el 'Polònia' más visto en directo desde 2017, en pleno procés.

El programa de anoche mostró lo ocurrido en el escenario del Victòria, con todos sus artífices y actores en escena dando vida a los personajes que a lo largo de dos décadas han sido protagonistas, desde los expresidentes de la Generalitat Pasqual Maragall, José Montilla o Artur Mas, a Juan Carlos I y la reina Leticia.

En platea, mientras, siguieron la gala desde el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, así como representantes del arco político en el Parlament y expresidentes de la Generalitat como José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès. EFE