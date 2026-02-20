Espana agencias

Pedro Sánchez, sorpresa en la gala de los 20 años del programa de humor 'Polònia'

Guardar

Barcelona, 20 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue la sorpresa de la gala de los veinte años del programa de TV3 de humor 'Polònia', celebrada en el Teatre Victòria el pasado lunes y emitida anoche por la cadena de televisión, con un 33,1 % de cuota y 857.000 espectadores de audiencia acumulada.

Durante la emisión del programa, una voluntaria del público expresó su deseo de ser caracterizada como Pedro Sánchez y, tras ser llevada a un camerino e iniciar el proceso de maquillaje, al darse la vuelta apareció el presidente del Gobierno real opinando que el equipo de Polònia había hecho "una muy buena caracterización" pero que quizás debía "mejorar la imitación", para dirigirse a la cámara sonriendo y concluir: "Muchas felicidades Polònia".

Esta mañana, en su cuenta de X, Pedro Sánchez ha reproducido el gag con el siguiente comentario: "Moltes felicitats, @polonia3Cat. Gracias por sacarnos siempre una sonrisa y demostrar que el humor es fundamental en la vida. ¡Sois brillantes!".

La plataforma 3Cat ha informado este viernes de que el capítulo de ayer del programa, que inició su andadura en 2006 en la franja horaria de los jueves por la noche, se ha convertido en el de más cuota desde el estreno.

Según los datos dados a conocer hoy, el programa fue líder en la mayoría de franjas de edad, especialmente la de entre 25 a 44 años, con un 53,5 % de cuota.

Asimismo, en la plataforma 3Cat y en el entorno digital es el 'Polònia' más visto en directo desde 2017, en pleno procés.

El programa de anoche mostró lo ocurrido en el escenario del Victòria, con todos sus artífices y actores en escena dando vida a los personajes que a lo largo de dos décadas han sido protagonistas, desde los expresidentes de la Generalitat Pasqual Maragall, José Montilla o Artur Mas, a Juan Carlos I y la reina Leticia.

En platea, mientras, siguieron la gala desde el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, así como representantes del arco político en el Parlament y expresidentes de la Generalitat como José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP acusa al Gobierno de legislar "a ciegas" con la regularización de inmigrantes y critica que diga que saldrá gratis

El PP acusa al Gobierno

Luis García afirma que no tiene tiempo para pensar si se juega el puesto este sábado

Infobae

El sudafricano Jarvis sigue líder en Kenia acompañado del francés Lacroix

Infobae

Mataró y Sant Andreu, a tiro del liderato; Sabadell, a ganar el derbi y sellar los cuartos

Infobae

Juzgan a un exdirigente de primera división en Austria por grabar a mujeres en las duchas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil arresta a

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

Las carreteras españolas están “en el peor momento de su historia reciente” por la falta de inversión: 34.000 kilómetros “necesitan reconstrucción urgente”

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera